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Алкогольна картина Черчилля пішла з молотка: що за історія прихована за полотном

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Алкогольну картину сера Уїнстона Черчилля продали за 983 тисячі фунтів стерлінгів (1,2 мільйона доларів). На ній герцог зобразив дві пляшки віскі, графин з водою і пару келихів. Про це пише Unreservedmedia, повідомляє УНН.

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За словами дочки Черчилля, звичку вживати віскі її батько привіз з Індії, коли там служив. Віскі солдати використовували як дезінфікуючий засіб, додаючи його потроху в воду, саме тому на картині води намальовано так багато. Одна з пляшок віскі - це Johnnie Walker Black Label, другу впізнати не вдається.

Черчилль займався живописом досить серйозно. За своє життя він написав близько п'ятисот картин, отримавши звання Почесного члена Королівської академії мистецтв, частина його картин регулярно виставлялася в Великій Британії і її колишніх колоніях.

Картину сер написав у 1930 році і подарував своєму другові і соратнику Авереллу Гарріману. Спочатку картина була виставлена на аукціоні Sotheby's за 150 тисяч фунтів, проте остаточна ціна перевищила її в шість разів.
Наразі це найдорожча картина герцога, продана на аукціоні.

Варто відзначити, що віскі, зображений на полотні Черчилля, аж ніяк не був його улюбленим алкогольним напоєм. Він надавав перевагу коньяку і шампанському.

Цікаво, що в середовищі відомих людей завжди особливе місце відводилося алкогольним перевагам. Так, експерти вітчизняного горілчаного бренду Prime поділилися тим, які алкогольні напої надихали відомих письменників минулого і сучасності - Трумена Капоте, Ернеста Хемінгуея, Юрія Андруховича та багатьох інших.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців.

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