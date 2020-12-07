Алкогольная картина Черчилля ушла с молотка: что за история скрыта за полотном
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Алкогольную картину сэра Уинстона Черчилля продали за 983 тысячи фунтов стерлингов (1,2 миллиона долларов). На ней герцог изобразил две бутылки виски, графин с водой и пару бокалов. Об этом пишет Unreservedmedia, сообщает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Взрослые игры": в "жарком" видеоролике показали обновленный дизайн водки PRIME
По словам дочери Черчилля, привычку употреблять виски её отец привёз из Индии, когда там служил. Виски солдаты использовали как дезинфицирующее средство, добавляя его понемногу в воду, именно поэтому на картине воды нарисовано так много. Одна из бутылок виски - это Johnnie Walker Black Label, вторую опознать не удается.
Черчилль занимался живописью довольно серьёзно. За свою жизнь он написал около пятисот картин, получив звание Почётного члена Королевской академии художеств, часть его картин регулярно выставлялись в Великобритании и её бывших колониях.
Картину сэр написал в 1930 году и подарил своему другу и соратнику Авереллу Гарриману. Исходно картина была выставлена на аукционе Sotheby’s за 150 тысяч фунтов, однако окончательная цена превысила её в шесть раз.
На настоящее время это самая дорогая картина герцога, проданная на аукционе.
Стоит отметить, что виски, изображенный на полотне Черчилля, отнюдь не был его любимым алкогольным напитком. Он предпочитал коньяк и шампанское.
Интересно, что в среде известных людей всегда особое место отводилось алкогольным предпочтениям. Так, эксперты отечественного водочного бренда Prime поделились тем, какие алкогольные напитки вдохновляли известных писателей прошлого и современности - Трумана Капоте, Эрнеста Хемингуэя, Юрия Андруховича и многих других.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев.