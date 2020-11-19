Секреты вдохновения великих: эксперты удивили любимыми напитками известных писателей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Интересно, но в писательской среде всегда особое место отводилось алкогольным предпочтениям. Более того, очень часто алкоголь становится одним из главных персонажей литературных произведений. Или силой, которая приводит действие рассказа к движению. УНН поинтересовался у экспертов украинского водочного бренда Prime тем, какие же алкогольные напитки вдохновляли известных писателей прошлого и современности.
Так, Трумэн Капоте, автор культовой книги "Завтрак у Тиффани", начинал свое утро с любимого алкогольного напитка - "отвертки". Речь идет именно о самой популярной в мире комбинацию водки и сока. Капоте предпочитал именно апельсиновый сок в этом тандеме, называя его "мой оранжевый напиток". К слову, сочетание водки с апельсиновым соком эксперты Prime рекомендуют употреблять в начале праздничного вечера и обязательно на пустой желудок.
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Девиз Эрнеста Хемингуэя - "Пиши пьяным. Редактируй трезвым". Этот постулат вдохновил многих его коллег. Из алкогольных коктейлей он предпочитал те, которые на основе кубинского рома - мохито и дайкири. Ежедневно заходил в бар, чтобы пропустить бокал-другой любимого напитка. На коктейлях Хемингуэя в Гаване кубинцы зарабатывают до сих пор.
А вот автор старых добрых готических романов Эдгар Аллан По предпочитал абсент. Он был человеком особого склада - мистиком и творческой личностью. А опьянение помогало ему углубиться в эти индивидуальные миры. Поэтому новомодный в ХIX веке абсент стал его "лучшим другом".
Чарльз Буковски, автор скандальных откровенных романов, любил виски и пиво. Об одной из своих любимых страстей - выпивку - Буковски писал, что она помогает ему "воскрешать каждый день". Герои его автобиографических романов, естественно, не отстают от самого писателя.
А вот известный украинский писатель Юрий Андрухович в одном из своих интервью рассказал, что из алкогольных напитков предпочитает бразильскую кашасу. Кашаса - это водка из сахарного тростника. В некоторых странах ее называют "бразильским ромом".
Напомним, ранее УНН писал, что на прилавках магазинов появилась водка PRIME в новом дизайне. Среди изменений дизайна бутылки - новая фигурная этикетка и новый именной колпак с золотыми гранями. В компании уверены, что рестайлинг бутылки водки Рrime - "это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю".
Ранее УНН также писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.