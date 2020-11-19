Секреты вдохновения великих: эксперты удивили любимыми напитками известных писателей

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Интересно, но в писательской среде всегда особое место отводилось алкогольным предпочтениям. Более того, очень часто алкоголь становится одним из главных персонажей литературных произведений. Или силой, которая приводит действие рассказа к движению. УНН поинтересовался у экспертов украинского водочного бренда Prime тем, какие же алкогольные напитки вдохновляли известных писателей прошлого и современности.