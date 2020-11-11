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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 52668 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 95683 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 73273 просмотра

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08:59 • 100919 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 100991 просмотра

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На прилавках магазинов появилась водка PRIME в новом дизайне

На прилавках магазинов появилась водка PRIME в новом дизайне

Киев  •  УНН

 • 31351 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Отечественное алкогольное предприятие - ЛВЗ "Рrime" - изменило внешний вид своей водки. Бутылки водки в обновленном дизайне уже появились на полках магазинов, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.

Среди изменений дизайна бутылки - новая фигурная этикетка и новый именной колпак с золотыми гранями.

В компании уверены, что рестайлинг бутылки водки Рrime - "это свежий и стильный взгляд на любимую классику, которая за многие годы полюбилась потребителю".

Производитель также рассказал, что качество водки осталось неизменно высоким, ведь над ее созданием много лет работают лучшие технологи ЛВЗ PRIME. К тому же при производстве используются только спирты высокого качества и чистая артезианская вода из скважины глубиной 700 м.

Напомним, ранее УНН писал, что ликеро-водочный завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входит в рейтинг ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя.

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