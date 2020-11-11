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На полицях магазинів з’явилась горілка PRIME у новому дизайні

На полицях магазинів з’явилась горілка PRIME у новому дизайні

Київ • УНН

 • 31365 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вітчизняне алкогольне підприємство — ЛГЗ “Рrime” – змінило зовнішній вигляд своєї горілки. Пляшки горілки в оновленому дизайні вже з’явились на полицях магазинів, передає УНН з посиланням на сайт виробника.

Серед змін дизайну пляшки - нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак із золотими гранями.

У компанії впевнені, що рестайлінг пляшки горілки РRIME – "це свіжий та стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачу".

Виробник також розповів, що якість горілки залишилася незмінно високою, адже над її створенням багато років працюють найкращі технологи ЛГЗ PRIME. До того ж при виробництві використовуються тільки спирти високої якості та чиста артезіанська вода зі свердловини глибиною 700 м.

Нагадаємо, раніше УНН писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") належить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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