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Секрети натхнення великих: експерти здивували улюбленими напоями відомих письменників

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Цікаво, але у письменницькому середовищі завжди особливе місце відводилося алкогольним перевагам. Більш того, дуже часто алкоголь стає одним з головних персонажів літературних творів. Або силою, яка приводить дію оповідання до руху. УНН поцікавився у експертів українського горілчаного бренду Prime тим, які ж алкогольні напої надихали відомих письменників минулого і сучасності.

Так, Трумен Капоте, автор культової книги "Сніданок у Тіффані", починав свій ранок з улюбленого алкогольного напою - "викрутки". Йдеться саме про найпопулярнішу у світі комбінацію горілки і соку. Капоте надавав перевагу саме апельсиновому соку у цьому тандемі, називаючи його "мій помаранчевий напій". До слова, поєднання горілки з апельсиновим соком експерти Prime рекомендують вживати на початку святкового вечора і обов'язково на порожній шлунок.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сік до горілки: який підходить краще.

Девіз Ернеста Хемінгуея - "Пиши п'яним. Редагуй тверезим". Цей постулат надихнув багатьох його колег. З алкогольних коктейлів він вважав за краще ті, що на основі кубинського рому - мохіто і дайкірі. Щодня заходив до бару, щоб пропустити келих-інший улюбленого напою. На коктейлях Хемінгуея у Гавані кубинці заробляють і досі.

А ось автор старих добрих готичних романів Едгар Аллан По віддавав перевагу абсенту. Він був людиною особливого складу - містиком і творчою особистістю. А сп'яніння допомагало йому заглибитися у ці індивідуальні світи. Тому новомодний у ХIX столітті абсент став його "найкращим другом".

Чарльз Буковскі, автор скандальних відвертих романів, любив віскі та пиво. Про одну зі своїх улюблених пристрастей - випивку - Буковскі писав, що вона допомагає йому "воскрешати кожен день". Герої його автобіографічних романів, природно, не відстають від самого письменника.

А ось відомий український письменник Юрій Андрухович в одному зі своїх інтерв'ю розповів, що з алкогольних напоїв віддає перевагу бразильській кашасі. Кашаса - це горілка із цукрової тростини. У деяких країнах її називають "бразильським ромом".

Нагадаємо, раніше УНН писав, що на прилавках магазинів з'явилася горілка PRIME у новому дизайні. Серед змін дизайну пляшки - нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак з золотими гранями. У компанії впевнені, що рестайлінг пляшки горілки Рrime - "це свіжий і стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачеві". 

Раніше УНН також писав, що лікеро-горілчаний завод "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") входить до рейтингу ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю.

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