Алергенна обстановка в Україні різко погіршиться - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Ризик виникнення алергії – високий. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської аероалергенної мережі.
Дощі наступні сім днів в Україні майже не прогнозується і алергенна обстановка різко погіршиться.
Адже, набравшись вологи у попередні тижні, злаки з новою силою продукуватимуть пилок.
Сезон алергенної спори альтернарії знаходиться у своїй активній фазі. Концентрації цього алергена можуть і вдвічі перевищувати поріг, після якого виникають симптоми алергії до цієї спори.
Крім того, до помірних можуть підніматись концентрації пилку щавлю. За даними молекулярної діагностики алергії, до пилку цієї рослини сенсибілізовані до 4% хворих на поліноз українців.
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Приблизні ті ж рівні сенсибілізації спостерігаються для пилку подорожника, концентрації якого наступного тижня будуть низькими.
У повітрі можуть спостерігатись й одиничний пилок рослин родини амарантових (лобода, щир, амарант), до якого чутливі до 5% сенсибілізованих осіб в Україні.
У низьких концентраціях у повітрі реєструється й пилок настінниці. За даними молекулярної діагностики, на пилкові зерна цієї рослини реагують майже 5% хворих на поліноз українців.
А от пилок рослин родин бобових (конюшина) та хрестоцвітих (буркун, суріпка), які цвітуть просто у вас під ногами, неалергенний.
Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.