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Тополиний пух не викликає алергію - Супрун

Київ • УНН

 • 64255 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Алергії від тополиного пуху не буває. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook, передає УНН.

Тополиний пух не викликає алергію - Супрун

"Насправді, тополиний пух не викликає алергію. Він може потрапляти в очі чи до носа, але він - лише механічний подразник, а не алерген. А загострення алергії викликає цвітіння диких злаків, як то тимофіївки, яке в часі збігається з дозріванням насіння тополі. Саме пилок злаків розноситься вітром і викликає алергію", - написала Супрун.

Вона уточнила, що деякі продукти життєдіяльності тополь таки здатні викликати алергію. Це - пилок, який виділяють з цвітінням "чоловічі дерева", він розноситься у березні-квітні. А пух летить саме з "жіночих дерев", і трапляється це пізніше.

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Однак, за словами Супрун, це не є приводом рубати тополі, адже всіх алергенів людям все одно не позбутися. Дерева у місті навпаки стають у пригоді в боротьбі з алергією, бо очищають забруднене повітря, уточнила Супрун.

"Дерева очищають повітря від газів та зважених часточок. Найбільш ефективними є змішані насадження різної висоти, що ростуть близько до джерел забруднення, тобто вздовж доріг", - наголосила очільниця МОЗ, уточнивши, що найкращими деревами для очищення повітря є хвойні дерева, а також дуб і падуб, старі і великі верби, катальпи, платани, липи, клени та не дуже поширені в нас гінкго та гледичія колюча.

Як повідомляв УНН, освіжувачі повітря можуть викликати загострення алергії.

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