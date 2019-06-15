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Тополиный пух не вызывает аллергию - Супрун

Киев • УНН

 • 64255 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Аллергии от тополиного пуха не бывает. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook, передает УНН.

Тополиный пух не вызывает аллергию - Супрун

"На самом деле, тополиный пух не вызывает аллергию. Он может попадать в глаза или в нос, но он - лишь механический раздражитель, а не аллерген. А обострение аллергии вызывает цветение диких злаков, таких как тимофеевка, которое во времени совпадает с созреванием семян тополя. Именно пыльца злаков разносится ветром и вызывает аллергию", - написала Супрун.

Она уточнила, что некоторые продукты жизнедеятельности тополей таки способны вызвать аллергию. Это - пыльца, которую выделяют со цветением "мужские деревья", она разносится в марте-апреле. А пух летит именно с "женских деревьев", и случается это позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о вспышке аллергии

Однако, по словам Супрун, это не повод рубить тополя, ведь от всех аллергенов людям все равно не избавиться. Деревья в городе наоборот пригодились бы в борьбе с аллергией, потому что очищают загрязненный воздух, уточнила Супрун.

"Деревья очищают воздух от газов и взвешенных частиц. Наиболее эффективны смешанные насаждения различной высоты, растущие близко к источникам загрязнения, то есть вдоль дорог", - отметила руководительница Минздрава, уточнив, что лучшими деревьями для очистки воздуха являются хвойные деревья, а также дуб и падуб, старые и большие ивы, катальпы, платаны, липы, клены и не слишком распространенные у нас гинкго и гледичия колючая.

Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.

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