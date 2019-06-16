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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аллергенная обстановка в Украине резко ухудшится - медики

Киев • УНН

 • 18246 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Риск возникновения аллергии - высокий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.

Аллергенная обстановка в Украине резко ухудшится - медики

Дожди следующие семь дней в Украине почти не прогнозируются и аллергенная обстановка резко ухудшится.

Ведь, набравшись влаги в предыдущие недели, злаки с новой силой будут продуцировать пыльцу.

Сезон аллергенной споры альтернарии находится в своей активной фазе. Концентрации этого аллергена могут и вдвое превышать порог, после которого возникают симптомы аллергии к этой споре.

Кроме того, до умеренных могут подниматься концентрации пыльцы щавеля. По данным молекулярной диагностики аллергии, к пыльце этого растения сенсибилизированные до 4% больных поллинозом украинцев.

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Приблизительные те же уровне сенсибилизации наблюдаются для пыльцы подорожника, концентрации которого на следующей неделе будут низкими.

В воздухе может наблюдаться и единичная пыльца растений семейства амарантовых (лебеда, щир, амарант), к которому чувствительны к 5% сенсибилизированных лиц в Украине.

В низких концентрациях в воздухе регистрируется и пыльца настинници. По данным молекулярной диагностики, на пыльцевые зерна этого растения реагируют почти 5% больных поллинозом украинский.

А вот пыльца растений семейства бобовых (клевер) и крестоцветных (донник, сурепка), которые цветут просто у вас под ногами, неаллергенная.

Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.

Украинские Национальные Новости

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