Аллергенная обстановка в Украине резко ухудшится - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Риск возникновения аллергии - высокий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейской аероалергеннои сети.
Дожди следующие семь дней в Украине почти не прогнозируются и аллергенная обстановка резко ухудшится.
Ведь, набравшись влаги в предыдущие недели, злаки с новой силой будут продуцировать пыльцу.
Сезон аллергенной споры альтернарии находится в своей активной фазе. Концентрации этого аллергена могут и вдвое превышать порог, после которого возникают симптомы аллергии к этой споре.
Кроме того, до умеренных могут подниматься концентрации пыльцы щавеля. По данным молекулярной диагностики аллергии, к пыльце этого растения сенсибилизированные до 4% больных поллинозом украинцев.
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Приблизительные те же уровне сенсибилизации наблюдаются для пыльцы подорожника, концентрации которого на следующей неделе будут низкими.
В воздухе может наблюдаться и единичная пыльца растений семейства амарантовых (лебеда, щир, амарант), к которому чувствительны к 5% сенсибилизированных лиц в Украине.
В низких концентрациях в воздухе регистрируется и пыльца настинници. По данным молекулярной диагностики, на пыльцевые зерна этого растения реагируют почти 5% больных поллинозом украинский.
А вот пыльца растений семейства бобовых (клевер) и крестоцветных (донник, сурепка), которые цветут просто у вас под ногами, неаллергенная.
Как сообщал УНН, освежители воздуха могут вызвать обострение аллергии.