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Алеппо фактично залишилося без лікарень - ВООЗ

Алеппо фактично залишилося без лікарень - ВООЗ

Київ • УНН

 • 10795 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Деякі із найсильніших бомбардувань залишили східну частину сирійського міста Алеппо фактично без медичних закладів, заявляють спостерігачі, передає УНН із посиланням на ВВС.

У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що усі тимчасові лікарні у Алеппо вийшли із ладу після останніх п'яти днів авіаударів і артилерійських обстрілів з боку урядових військ.

За іншими повідомленнями, деякі з лікарень працюють, але люди надто налякані, аби йти до них.

За інформацією Reuters, медики не можуть забезпечувати функціонування шпиталів через гостру нестачу медикаментів. Окрім того, майже усі склади із їжею у місті спорожніли, запаси продовольства також закінчуються.

Раніше ООН заявила, що роздала останні запаси їжі жителям східного Алеппо, і не зможе допомагати їм продовольством, аж доки сама не поповнить свої запаси гуманітарної допомоги.

За даними ООН, у східній частині Алеппо, що перебуває під контролем повстанців і на яку наступають сирійські урядові війська за підтримки російських військ, нині знаходиться до 250 тисяч людей.

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