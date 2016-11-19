Алеппо фактически осталось без больниц - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Некоторые из самых сильных бомбардировок оставили восточную часть сирийского города Алеппо фактически без медицинских учреждений, заявляют наблюдатели, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Во Всемирной организации здравоохранения говорят, что все временные больницы в Алеппо вышли из строя после последних пяти дней авиаударов и артиллерийских обстрелов со стороны правительственных войск.
По другим сообщениям, некоторые из больниц работают, но люди слишком напуганы, чтобы идти к ним.
По информации Reuters, медики не могут обеспечивать функционирование госпиталей из-за острой нехватки медикаментов. Кроме того, почти все склады с едой в городе опустели, запасы продовольствия также заканчиваются.
Ранее ООН заявила, что раздала последние запасы еды жителям восточного Алеппо, и не сможет помогать им продовольствием, пока сама не пополнит свои запасы гуманитарной помощи.
По данным ООН, в восточной части Алеппо, который находится под контролем повстанцев и на которую наступают сирийские правительственные войска при поддержке российских войск, сейчас находится до 250 тысяч человек.