Ексклюзив
05:44
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Ексклюзив
05:44
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Акції Pop Mart у понеділок впали найсильніше з квітня, втративши понад 10% з минулого понеділка. Це сталося на тлі побоювань, що успіх ляльки Лабубу, яка принесла компанії значне зростання, може вичерпуватися.

Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина

Акції Pop Mart у понеділок впали найсильніше з квітня на тлі побоювань, що успіх Лабубу (Labubu), пухнастої ляльки-ельфа з широкою посмішкою, вичерпує свої можливості, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

З минулого понеділка акції компанії втратили понад 10%, хоча з початку року вони все ще мають зростання більш ніж на 180%.

"Лабубу-ефект": китайський Pop Mart показав вибухове зростання прибутку та завоював США і Європу19.08.25, 15:53 • 3710 переглядiв

Вражаюче зростання акцій Pop Mart на фондовому ринку зробило її однією з найдорожчих компаній з виробництва іграшок у світі. Ринкова капіталізація компанії більш ніж удвічі перевищує капіталізацію Hasbro та Mattel разом узятих, навіть після недавнього падіння. Багато в чому успіх компанії був зумовлений світовою популярністю Лабубу - "потворної, але милої ляльки", яка заслужила схвалення таких знаменитостей, як Девід Бекгем та Ріанна, пише видання.

Однак аналітики попереджають, що успіх Лабубу може зробити компанію залежною від можливої ​​тимчасової тенденції, і кажуть, що їй необхідно продовжувати випускати нових популярних персонажів, щоб підтримувати свою оцінну вартість, яка зараз приблизно в 29 разів перевищує річний прибуток.

Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце29.08.25, 16:11 • 193010 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
Financial Times