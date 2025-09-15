Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина

Акції Pop Mart у понеділок впали найсильніше з квітня на тлі побоювань, що успіх Лабубу (Labubu), пухнастої ляльки-ельфа з широкою посмішкою, вичерпує свої можливості, повідомляє Financial Times, пише УНН.

З минулого понеділка акції компанії втратили понад 10%, хоча з початку року вони все ще мають зростання більш ніж на 180%.

Вражаюче зростання акцій Pop Mart на фондовому ринку зробило її однією з найдорожчих компаній з виробництва іграшок у світі. Ринкова капіталізація компанії більш ніж удвічі перевищує капіталізацію Hasbro та Mattel разом узятих, навіть після недавнього падіння. Багато в чому успіх компанії був зумовлений світовою популярністю Лабубу - "потворної, але милої ляльки", яка заслужила схвалення таких знаменитостей, як Девід Бекгем та Ріанна, пише видання.

Однак аналітики попереджають, що успіх Лабубу може зробити компанію залежною від можливої ​​тимчасової тенденції, і кажуть, що їй необхідно продовжувати випускати нових популярних персонажів, щоб підтримувати свою оцінну вартість, яка зараз приблизно в 29 разів перевищує річний прибуток.

