Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина

Акции Pop Mart в понедельник упали сильнее всего с апреля на фоне опасений, что успех Лабубу (Labubu), пушистой куклы-эльфа с широкой улыбкой, исчерпывает свои возможности, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

С прошлого понедельника акции компании потеряли более 10%, хотя с начала года они все еще имеют рост более чем на 180%.

Впечатляющий рост акций Pop Mart на фондовом рынке сделал ее одной из самых дорогих компаний по производству игрушек в мире. Рыночная капитализация компании более чем вдвое превышает капитализацию Hasbro и Mattel вместе взятых, даже после недавнего падения. Во многом успех компании был обусловлен мировой популярностью Лабубу - "уродливой, но милой куклы", которая заслужила одобрение таких знаменитостей, как Дэвид Бекхэм и Рианна, пишет издание.

Однако аналитики предупреждают, что успех Лабубу может сделать компанию зависимой от возможной временной тенденции, и говорят, что ей необходимо продолжать выпускать новых популярных персонажей, чтобы поддерживать свою оценочную стоимость, которая сейчас примерно в 29 раз превышает годовую прибыль.

