Эксклюзив
05:44 • 7542 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 9204 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 13768 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 21706 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 46057 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 68058 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102773 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85399 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83678 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46427 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Акции Pop Mart в понедельник упали сильнее всего с апреля, потеряв более 10% с прошлого понедельника. Это произошло на фоне опасений, что успех куклы Лабубу, принесшей компании значительный рост, может иссякнуть.

Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина

Акции Pop Mart в понедельник упали сильнее всего с апреля на фоне опасений, что успех Лабубу (Labubu), пушистой куклы-эльфа с широкой улыбкой, исчерпывает свои возможности, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Подробности

С прошлого понедельника акции компании потеряли более 10%, хотя с начала года они все еще имеют рост более чем на 180%.

"Лабубу-эффект": китайский Pop Mart показал взрывной рост прибыли и завоевал США и Европу

Впечатляющий рост акций Pop Mart на фондовом рынке сделал ее одной из самых дорогих компаний по производству игрушек в мире. Рыночная капитализация компании более чем вдвое превышает капитализацию Hasbro и Mattel вместе взятых, даже после недавнего падения. Во многом успех компании был обусловлен мировой популярностью Лабубу - "уродливой, но милой куклы", которая заслужила одобрение таких знаменитостей, как Дэвид Бекхэм и Рианна, пишет издание.

Однако аналитики предупреждают, что успех Лабубу может сделать компанию зависимой от возможной временной тенденции, и говорят, что ей необходимо продолжать выпускать новых популярных персонажей, чтобы поддерживать свою оценочную стоимость, которая сейчас примерно в 29 раз превышает годовую прибыль.

Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место

Юлия Шрамко

Новости МираУНН Lite
Financial Times