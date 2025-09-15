Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
Акции Pop Mart в понедельник упали сильнее всего с апреля, потеряв более 10% с прошлого понедельника. Это произошло на фоне опасений, что успех куклы Лабубу, принесшей компании значительный рост, может иссякнуть.
Подробности
С прошлого понедельника акции компании потеряли более 10%, хотя с начала года они все еще имеют рост более чем на 180%.
Впечатляющий рост акций Pop Mart на фондовом рынке сделал ее одной из самых дорогих компаний по производству игрушек в мире. Рыночная капитализация компании более чем вдвое превышает капитализацию Hasbro и Mattel вместе взятых, даже после недавнего падения. Во многом успех компании был обусловлен мировой популярностью Лабубу - "уродливой, но милой куклы", которая заслужила одобрение таких знаменитостей, как Дэвид Бекхэм и Рианна, пишет издание.
Однако аналитики предупреждают, что успех Лабубу может сделать компанию зависимой от возможной временной тенденции, и говорят, что ей необходимо продолжать выпускать новых популярных персонажей, чтобы поддерживать свою оценочную стоимость, которая сейчас примерно в 29 раз превышает годовую прибыль.
