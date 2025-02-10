Агресор тримає в Чорному та Середземному морях кораблі з "Калібрами"

Станом на ранок в Чорному морі зафіксовано присутність одного ворожого корабля, оснащеного крилатими ракетами "Калібр", загальний залп якого може досягати чотирьох ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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Згідно з інформацією, у Середземному морі також перебуває шість ворожих кораблів, серед яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 22 ракет.

Водночас, в Азовському морі суден країни-агресора немає.

Протягом останньої доби рух через Керченську протоку на користь рф був обмеженим. До Чорного моря не увійшло жодне судно, тоді як в Азовське море пройшло лише одне.

Терористи продовжують порушувати норми міжнародного морського права, зокрема положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Кораблі загарбників систематично вимикають системи автоматичної ідентифікації, що створює загрозу безпеці судноплавства у регіоні.

російський корабель з "Калібрами" продовжує чергування у Чорному морі