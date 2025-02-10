Агресор тримає в Чорному та Середземному морях кораблі з "Калібрами"
Київ • УНН
В Чорному морі перебуває один російський корабель з 4 крилатими ракетами "Калібр". У Середземному морі - 6 кораблів, з яких 2 несуть до 22 ракет "Калібр".
Станом на ранок в Чорному морі зафіксовано присутність одного ворожого корабля, оснащеного крилатими ракетами "Калібр", загальний залп якого може досягати чотирьох ракет. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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Згідно з інформацією, у Середземному морі також перебуває шість ворожих кораблів, серед яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 22 ракет.
Водночас, в Азовському морі суден країни-агресора немає.
Протягом останньої доби рух через Керченську протоку на користь рф був обмеженим. До Чорного моря не увійшло жодне судно, тоді як в Азовське море пройшло лише одне.
Терористи продовжують порушувати норми міжнародного морського права, зокрема положення Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Кораблі загарбників систематично вимикають системи автоматичної ідентифікації, що створює загрозу безпеці судноплавства у регіоні.
російський корабель з "Калібрами" продовжує чергування у Чорному морі 09.02.25, 07:49 • 41377 переглядiв