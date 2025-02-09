російський корабель з "Калібрами" продовжує чергування у Чорному морі
Київ • УНН
У Чорному морі перебуває один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр" із залпом до 4 ракет. У Середземному морі - 6 кораблів рф, з яких 2 можуть нести до 22 "Калібрів".
У Чорному морі продовжує чергування російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Деталі
ВМС ЗСУ повідомляє, що станом на 06:00 09.02.2025 в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Водночас в Чорному та Середземному морях знаходяться кораблі рф.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 1 судно, яке не продовжило рух до протоки Босфор;
до Азовського моря – 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
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