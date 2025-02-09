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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море

российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море

Киев  •  УНН

 • 6015 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из которых 2 могут нести до 22 "Калибров".

В Черном море продолжает дежурство российский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр". Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Военно-Морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).   

Детали

ВМС ВСУ сообщает, что по состоянию на 06:00 09.02.2025 в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В то же время в Черном и Средиземном морях находятся корабли рф.

В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет

- сообщили в ВМС ВСУ.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

в Черное море - 1 судно, которое не продолжило движение к проливу Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

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рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Ким Чен Ын объявил о поддержке россии и развитии ядерных сил КНДР09.02.25, 02:26 • 17168 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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