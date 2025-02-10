Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами"
Киев • УНН
В Черном море находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 несут до 22 ракет "Калибр".
По состоянию на утро в Черном море зафиксировано присутствие одного вражеского корабля, оснащенного крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которого может достигать четырех ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в Средиземном море также находится шесть вражеских кораблей, среди которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 22 ракет.
В то же время, в Азовском море судов страны-агрессора нет.
В течение последних суток движение через Керченский пролив в пользу рф было ограниченным. В Черное море не вошло ни одно судно, тогда как в Азовское море прошло только одно.
Террористы продолжают нарушать нормы международного морского права, в частности положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Корабли захватчиков систематически выключают системы автоматической идентификации, что создает угрозу безопасности судоходства в регионе.
российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море09.02.25, 07:49 • 38818 просмотров