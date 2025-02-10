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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами"

Агрессор держит в Черном и Средиземном морях корабли с "Калибрами"

Киев  •  УНН

 • 8039 просмотра

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В Черном море находится один российский корабль с 4 крылатыми ракетами "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 2 несут до 22 ракет "Калибр".

По состоянию на утро в Черном море зафиксировано присутствие одного вражеского корабля, оснащенного крылатыми ракетами "Калибр", общий залп которого может достигать четырех ракет. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в Средиземном море также находится шесть вражеских кораблей, среди которых два являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 22 ракет.

В то же время, в Азовском море судов страны-агрессора нет.

В течение последних суток движение через Керченский пролив в пользу рф было ограниченным. В Черное море не вошло ни одно судно, тогда как в Азовское море прошло только одно.

Террористы продолжают нарушать нормы международного морского права, в частности положения Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года. Корабли захватчиков систематически выключают системы автоматической идентификации, что создает угрозу безопасности судоходства в регионе.

российский корабль с "Калибрами" продолжает дежурство в Черном море09.02.25, 07:49 • 38818 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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