Агрохолдинги України бідніють - Інститут агроекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На тлі збільшення у 2019 році обсягів виробництва агропродукції у сільськогосподарських підприємствах на 3,3% — їх прибутки, за результатами минулого року, зменшаться на 43 %. Якщо 2018 року вони становили 71,2 млрд грн, то за 2019 рік становитимуть близько 31 млрд грн. Про це заявив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік НААН Юрій Лупенко, передає УНН.
За його словами, зменшення прибутків, на фоні випереджаючого зростання собівартості сільськогосподарської продукції над доходами від її реалізації, зумовило різке — майже у 3 рази — падіння рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва в агропідприємствах.
При цьому прибуток від рослинництва зменшиться майже наполовину — до 33 млрд грн, а тваринництво у сільгосппідприємствах знову може стати збитковим (-2,1 млрд грн), зазначив академік.
Найбільше сільськогосподарські підприємства втратили на виробництві і реалізації пшениці — майже 24 млрд грн, кукурудзи на зерно — понад 18 млрд грн, ріпаку — більш ніж 3,4 млрд грн та соняшнику — близько 3,2 млрд грн.
Загалом переважна більшість рослинницької продукції — крім цукрового буряка і сорго — залишилися прибутковими, тоді як у тваринництві прибутковим залишились виробництво молока та вирощування м’яса птиці, підсумував Юрій Лупенко.
Нагадаємо, нещодавно репутаційного та матеріального збитку Україні завдав ще й ЄС, раптово заборонивши ввіз української курятини. Приводом став поодинокий спалах пташиного грипу у фермерському господарстві “Хутір” на Вінниччині.
У “Союзі птахівників” вважають, що реакція європейців могла бути, однак не така жорстка.
Річ у тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Зокрема про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП.
Проте ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввіз м’яса птиці не точково, а з усієї України.
У міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. Водночас у Держпродспоживслужбі сподіваються на відновлення поставок у ЄС найближчим часом.
Експерти, в свою чергу, розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни та разом з тим вказують на відсутність в української влади політики захисту національних виробників.
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