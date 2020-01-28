Агрохолдинги України бідніють - Інститут агроекономіки

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 177309 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 133149 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 116385 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 123905 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 143659 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145450 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230155 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217370 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187565 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177379 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

2.7м/с
69%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 13609 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 15615 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 13952 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 13208 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 11847 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 177298 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 171291 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 290650 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 312988 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 394596 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1038 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 55891 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38777 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53122 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54645 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Агрохолдинги України бідніють - Інститут агроекономіки

Київ • УНН

 • 14775 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. На тлі збільшення у 2019 році обсягів виробництва агропродукції у сільськогосподарських підприємствах на 3,3% — їх прибутки, за результатами минулого року, зменшаться на 43 %. Якщо 2018 року вони становили 71,2 млрд грн, то за 2019 рік становитимуть близько 31 млрд грн. Про це заявив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік НААН Юрій Лупенко, передає УНН.

Агрохолдинги України бідніють - Інститут агроекономіки

За його словами, зменшення прибутків, на фоні випереджаючого зростання собівартості сільськогосподарської продукції над доходами від її реалізації, зумовило різке — майже у 3 рази — падіння рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва в агропідприємствах.

При цьому прибуток від рослинництва зменшиться майже наполовину — до 33 млрд грн, а тваринництво у сільгосппідприємствах знову може стати збитковим (-2,1 млрд грн), зазначив академік.

Найбільше сільськогосподарські підприємства втратили на виробництві і реалізації пшениці — майже 24 млрд грн, кукурудзи на зерно — понад 18 млрд грн, ріпаку — більш ніж 3,4 млрд грн та соняшнику — близько 3,2 млрд грн.

Загалом переважна більшість рослинницької продукції — крім цукрового буряка і сорго — залишилися прибутковими, тоді як у тваринництві прибутковим залишились виробництво молока та вирощування м’яса птиці, підсумував Юрій Лупенко.

Нагадаємо, нещодавно репутаційного та матеріального збитку Україні завдав ще й ЄС, раптово заборонивши ввіз української курятини. Приводом став поодинокий спалах пташиного грипу у фермерському господарстві “Хутір” на Вінниччині.

У “Союзі птахівників” вважають, що реакція європейців могла бути, однак не така жорстка.

Річ у тім, що ПП “Хутір” курятину за кордон ніколи не поставляло. Однак рішення ЄС торкнулося усіх українських експортерів продукту, які скрупульозно захищають своє виробництво від подібних інфекцій. Зокрема про відсутність ризику пташиного грипу на підприємствах одразу ж заявив найбільший український виробник і експортер курятини МХП. 

Проте ЄС, порушуючи попередні домовленості, заборонив ввіз м’яса птиці не точково, а з усієї України.

У міністерстві економічного розвитку повідомили про термінові консультації з ЄС. Водночас у Держпродспоживслужбі сподіваються на відновлення поставок у ЄС найближчим часом.

Експерти, в свою чергу, розцінюють дії ЄС як елемент конкурентної війни та разом з тим вказують на відсутність в української влади політики захисту національних виробників.

Детальніше тут.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.17
Bitcoin
$80,889.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,226.91
Ethereum
$1,547.41