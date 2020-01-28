Агрохолдинги України бідніють - Інститут агроекономіки

КИЇВ. 28 січня. УНН. На тлі збільшення у 2019 році обсягів виробництва агропродукції у сільськогосподарських підприємствах на 3,3% — їх прибутки, за результатами минулого року, зменшаться на 43 %. Якщо 2018 року вони становили 71,2 млрд грн, то за 2019 рік становитимуть близько 31 млрд грн. Про це заявив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік НААН Юрій Лупенко, передає УНН.