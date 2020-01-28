Агрохолдинги Украины беднеют - Институт агроэкономики

КИЕВ. 28 января. УНН. На фоне увеличения в 2019 году объемов производства агропродукции в сельскохозяйственных предприятиях на 3,3% - их доходы, по итогам прошлого года, уменьшатся на 43%. Если в 2018 году они составляли 71,2 млрд грн, то за 2019 год составят около 31 млрд грн. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, передает УНН.