Агрохолдинги Украины беднеют - Институт агроэкономики

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32973 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 72506 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 119390 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 112272 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 64362 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72784 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186878 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150467 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158502 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138607 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.8м/с
39%
Популярные новости

"Приватизировал" церковь и имущество на более 7 млн грн: в Киевской области разоблачили настоятеля храма УПЦ (МП)

15 апреля, 17:05 • 8838 просмотра

Фонды сэра Элтона Джона в россии признали нежелательными из-за "ЛГБТ-пропаганды"

15 апреля, 17:19 • 7822 просмотра

Еще не определились с точным форматом: Рютте не смог ответить, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО

15 апреля, 17:26 • 7102 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 6434 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 7544 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 119390 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 112272 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87814 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99855 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129830 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 6204 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11594 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14244 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17019 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18990 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Агрохолдинги Украины беднеют - Институт агроэкономики

Киев • УНН

 • 14775 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. На фоне увеличения в 2019 году объемов производства агропродукции в сельскохозяйственных предприятиях на 3,3% - их доходы, по итогам прошлого года, уменьшатся на 43%. Если в 2018 году они составляли 71,2 млрд грн, то за 2019 год составят около 31 млрд грн. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, передает УНН.

Агрохолдинги Украины беднеют - Институт агроэкономики

По его словам, уменьшение доходов, на фоне опережающего роста себестоимости сельскохозяйственной продукции над доходами от ее реализации, обусловило резкое - почти в 3 раза - падение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства в агропредприятиях.

При этом прибыль от растениеводства уменьшится почти наполовину - до 33 млрд грн, а животноводство в сельхозпредприятиях снова может стать убыточным (-2,1 млрд грн), отметил академик.

Больше всего сельскохозяйственные предприятия потеряли на производстве и реализации пшеницы - почти 24 млрд грн, кукурузы на зерно - более 18 млрд грн, рапса - более 3,4 млрд грн и подсолнечника - около 3,2 млрд грн.

В общем подавляющее большинство растениеводческой продукции - кроме сахарной свеклы и сорго - остались прибыльными, тогда как в животноводстве прибыльным остались производство молока и выращивание мяса птицы, подытожил Юрий Лупенко.

Напомним, недавно репутационный и материальный ущерб Украине нанес еще и ЕС, внезапно запретив ввоз украинской курятины. Поводом стала одиночная вспышка птичьего гриппа в фермерском хозяйстве "Хутор" в Винницкой области.

В "Союзе птицеводов" считают, что реакция европейцев могла быть, однако не такая жесткая.

Дело в том, что ЧП "Хутор" курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. В частности об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.

Однако ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.

В министерстве экономического развития сообщили о срочных консультациях с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе надеются на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.

Эксперты, в свою очередь, расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и вместе с тем указывают на отсутствие у украинской власти политики защиты национальных производителей.

Подробнее здесь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.67
Bitcoin
$83,634.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,286.74
Ethereum
$1,598.73