Агрохолдинги Украины беднеют - Институт агроэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. На фоне увеличения в 2019 году объемов производства агропродукции в сельскохозяйственных предприятиях на 3,3% - их доходы, по итогам прошлого года, уменьшатся на 43%. Если в 2018 году они составляли 71,2 млрд грн, то за 2019 год составят около 31 млрд грн. Об этом заявил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, передает УНН.
По его словам, уменьшение доходов, на фоне опережающего роста себестоимости сельскохозяйственной продукции над доходами от ее реализации, обусловило резкое - почти в 3 раза - падение уровня рентабельности сельскохозяйственного производства в агропредприятиях.
При этом прибыль от растениеводства уменьшится почти наполовину - до 33 млрд грн, а животноводство в сельхозпредприятиях снова может стать убыточным (-2,1 млрд грн), отметил академик.
Больше всего сельскохозяйственные предприятия потеряли на производстве и реализации пшеницы - почти 24 млрд грн, кукурузы на зерно - более 18 млрд грн, рапса - более 3,4 млрд грн и подсолнечника - около 3,2 млрд грн.
В общем подавляющее большинство растениеводческой продукции - кроме сахарной свеклы и сорго - остались прибыльными, тогда как в животноводстве прибыльным остались производство молока и выращивание мяса птицы, подытожил Юрий Лупенко.
Напомним, недавно репутационный и материальный ущерб Украине нанес еще и ЕС, внезапно запретив ввоз украинской курятины. Поводом стала одиночная вспышка птичьего гриппа в фермерском хозяйстве "Хутор" в Винницкой области.
В "Союзе птицеводов" считают, что реакция европейцев могла быть, однако не такая жесткая.
Дело в том, что ЧП "Хутор" курятину за границу никогда не поставляло. Однако решение ЕС коснулось всех украинских экспортеров продукта, которые скрупулезно защищают свое производство от подобных инфекций. В частности об отсутствии риска птичьего гриппа на предприятиях сразу же заявил крупнейший украинский производитель и экспортер курятины МХП.
Однако ЕС, нарушая предварительные договоренности, запретил ввоз мяса птицы не точечный, а со всей Украины.
В министерстве экономического развития сообщили о срочных консультациях с ЕС. В то же время в Госпродпотребслужбе надеются на возобновление поставок в ЕС в ближайшее время.
Эксперты, в свою очередь, расценивают действия ЕС как элемент конкурентной войны и вместе с тем указывают на отсутствие у украинской власти политики защиты национальных производителей.
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