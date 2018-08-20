Аграрії завершують жнива: зібрано 34 млн тонн ранніх зернових
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Аграрії намолотили 34,1 млн тонн ранніх зернових, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
“Станом на 20 серпня збирання ранніх зернових та зернобобових культур проведено на площі 9,8 млн га (99% до прогнозу) при врожайності 34,7 ц/га, намолочено близько 34,1 млн тонн зерна нового врожаю”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, зібрано:
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- озимої пшениці — 24,3 млн тонн;
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- ярої пшениці — 637 тис. тонн;
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- озимого ячменю — 3,1 млн тонн;
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- ярого ячменю — 4,4 млн тонн;
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- жита — 386 тис. тонн;
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- вівса — 423 тис. тонн;
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- гороху — 795 тис. тонн.
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Крім того, намолочено 2,5 млн тонн озимого ріпаку та 86 тис. тонн ярого ріпаку.
Поряд із збиранням врожаю проводиться посів озимого ріпаку під урожай 2019 року. На даний час, із прогнозованих 888 тис. га посіяно 401 тис. га (45% до прогнозу).
Нагадаємо, за шість місяців 2018 року український агроекспорт становив 8,6 млрд доларів.