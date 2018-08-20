Аграрии завершают жатву: собрано 34 млн тонн ранних зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Аграрии намолотили 34,1 млн тонн ранних зерновых, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“На 20 августа уборки ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9,8 млн га (99% к прогнозу) при урожайности 34,7 ц/га, намолочено около 34,1 млн тонн зерна нового урожая”, — говорится в сообщении.
В частности, собрано:
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- озимой пшеницы — 24,3 млн тонн;
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- яровой пшеницы — 637 тыс. тонн;
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- озимого ячменя — 3,1 млн тонн;
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- ярового ячменя — 4,4 млн тонн;
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- ржи — 386 тыс. тонн;
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- овса — 423 тыс. тонн;
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- гороха — 795 тыс. тонн.
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Кроме того, намолочено 2,5 млн тонн озимого рапса и 86 тыс. тонн ярового рапса.
Наряду с уборкой урожая проводится посев озимого рапса под урожай 2019 года. В настоящее время, из прогнозируемых 888 тыс. га посеяно 401 тыс. га (45% к прогнозу).
Напомним, за шесть месяцев 2018 года украинский агроэкспорт составил 8,6 млрд долларов.