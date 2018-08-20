Індія стала лідером із купівлі української агропродукції та харчів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. За шість місяців 2018 року український агроекспорт становив 8,6 млрд доларів. Країною-лідером з імпорту українських аграрних та харчових товарів стала Індія. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.
"За результатами першого півріччя 2018 року український агроекспорт становив 8,6 млрд доларів. Минулого року український аграрний експорт досяг рекордних результатів та становив майже 18 млрд доларів. Цього року також очікуємо на не менший результат, зважаючи на кон’юнктуру світових ринків, таких товарів як зернові“,- зауважила Трофімцева.
За її словами, регіональна структура українського аграрного експорту не змінилась: перше місце посідають країни Азії з часткою — 43,2%, друге місце — країни Європейського Союзу — 30,4%, а третє місце зайняли країни Африки — 14,6%.
“ТОП-5 наших найбільших покупців в 2018 році очолює Індія, куди було експортовано аграрних та харчових товарів на суму понад 1 млрд доларів. Далі йдуть Єгипет — 575,9 млн доларів, Китай — 526,6 млн доларів, Нідерланди — 525,3 млн доларів, Іспанія — 470,3 млн доларів”, — зауважила заступник міністра агрополітики.
Як додала Трофімцева, товарами-лідерами українського аграрного експорту залишаються зернові культури з часткою 36,8%, рослинні олії — 26,2% та насіння олійних культур — 7,5%.
При цьому, найбільші темпи зростання експорту показали такі товарні групи як:
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- яйця птиці — в 2,1 рази (на 27,7 млн доларів);
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- яблука, груші та айва — в 5,3 рази (на 6,7 млн доларів);
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- бобові овочі, лущені або нелущені — в 58,3 рази (на 11 млн доларів);
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- масло вершкове та інші жири, вироблені з молока — на 65,2% (на 29,2 млн доларів) тощо.
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У міністерстві уточнили, що загальний зовнішньоторговельний обіг продукції АПК у І півріччі досяг 11,3 млрд доларів, що на 3,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та становить 23% від загального зовнішньоторговельного обігу України.
Нагадаємо, за шість місяців 2018 року Україна експортувала до ЄС овочів на 24 млн 293 тис. доларів.