Індія стала лідером із купівлі української агропродукції та харчів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11832 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 26716 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 41850 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 53277 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86597 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68516 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80260 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94533 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87582 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182121 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 6170 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 5238 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10144 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4338 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10368 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 41851 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182121 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337433 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271442 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381644 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3224 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4460 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 53272 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19273 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24423 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Індія стала лідером із купівлі української агропродукції та харчів

Київ • УНН

 • 17327 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. За шість місяців 2018 року український агроекспорт становив 8,6 млрд доларів. Країною-лідером з імпорту українських аграрних та харчових товарів стала Індія. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на Мінагрополітики.

Індія стала лідером із купівлі української агропродукції та харчів

"За результатами першого півріччя 2018 року український агроекспорт становив 8,6 млрд доларів. Минулого року український аграрний експорт досяг рекордних результатів та становив майже 18 млрд доларів. Цього року також очікуємо на не менший результат, зважаючи на кон’юнктуру світових ринків, таких товарів як зернові“,- зауважила Трофімцева.

За її словами, регіональна структура українського аграрного експорту не змінилась: перше місце посідають країни Азії з часткою — 43,2%, друге місце — країни Європейського Союзу — 30,4%, а третє місце зайняли країни Африки — 14,6%.

“ТОП-5 наших найбільших покупців в 2018 році очолює Індія, куди було експортовано аграрних та харчових товарів на суму понад 1 млрд доларів. Далі йдуть Єгипет — 575,9 млн доларів, Китай — 526,6 млн доларів, Нідерланди — 525,3 млн доларів, Іспанія — 470,3 млн доларів”, — зауважила заступник міністра агрополітики.

Як додала Трофімцева, товарами-лідерами українського аграрного експорту залишаються зернові культури з часткою 36,8%, рослинні олії — 26,2% та насіння олійних культур — 7,5%.

При цьому, найбільші темпи зростання експорту показали такі товарні групи як:

  • яйця птиці — в 2,1 рази (на 27,7 млн доларів);
  • яблука, груші та айва — в 5,3 рази (на 6,7 млн доларів);
  • бобові овочі, лущені або нелущені — в 58,3 рази (на 11 млн доларів);
  • масло вершкове та інші жири, вироблені з молока — на 65,2% (на 29,2 млн доларів) тощо.

У міністерстві уточнили, що загальний зовнішньоторговельний обіг продукції АПК у І півріччі досяг 11,3 млрд доларів, що на 3,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, та становить 23% від загального зовнішньоторговельного обігу України.

Нагадаємо, за шість місяців 2018 року Україна експортувала до ЄС овочів на 24 млн 293 тис. доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05