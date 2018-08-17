За півроку Україна продала ЄС овочів на 24 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За шість місяців 2018 року Україна експортувала до ЄС овочів на 24 млн 293 тис. доларів США. Про це УНН повідомили у Мінагрополітики у відповідь на запит.
Зокрема, як повідомили у Мінагрополітики, посилаючись на дані митної статистики, за 6 місяців 2018 року Україна експортувала до ЄС 62 673 тонн овочів на 24 млн 293 тисяч доларів.
Найбільше за обсягом Україна продала до ЄС сушених овочів, очищених, лущених або неочищених від насіннєвої оболонки, подрібнених або не подрібнених — 52 870 тонн на 14 млн 558 тисяч доларів.
Також багато купили європейці української цибулі та часнику — 4 679 тонн за 1 млн 709 тисяч доларів, огірків та корнішонів, свіжих або охолоджених — 1 860 тонн за 2 млн 607 тисяч доларів та овочів сирих або варених у воді чи на пару, морожених — 1 692 тонн за 2 млн 781 тисяч доларів.
Нагадаємо, аномальна посуха в Європі призведе до значної втрати врожаю продукції рослинництва.