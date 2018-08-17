За полгода Украина продала ЕС овощей на 24 млн долларов

В частности, как сообщили в Минагрополитики, ссылаясь на данные таможенной статистики, за 6 месяцев 2018 года Украина экспортировала в ЕС 62 673 тонн овощей на 24 млн 293 тысяч долларов.

Больше всего Украина продала в ЕС сушеных овощей, очищенных, лущенных или неочищенных от семенной оболочки, измельченных либо не измельченных — 52 870 тонн на 14 млн 558 тысяч долларов.

Также много купили европейцы украинского лука и чеснока — 4 679 тонн за 1 млн 709 тысяч долларов, огурцов и корнишонов, свежих или охлажденных — 1 860 тонн за 2 млн 607 тысяч долларов и овощей сырых или вареных в воде или на пару, мороженых — 1 692 тонн за 2 млн 781 тысяч долларов.

Напомним, аномальная засуха в Европе приведет к значительной потере урожая продукции растениеводства.