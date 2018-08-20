Индия стала лидером по покупке украинской агропродукции и продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. За шесть месяцев 2018 года Украинский агроэкспорт составил 8,6 млрд долларов. Страной-лидером по импорту украинских аграрных и пищевых продуктов стала Индия. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.
“По результатам первого полугодия 2018 года украинский агроэкспорт составил 8,6 млрд долларов. В прошлом году украинский аграрный экспорт достиг рекордных результатов и составил почти 18 млрд долларов. В этом году также ожидаем не меньший результат, учитывая конъюнктуру мировых рынков, таких товаров как зерновые”, — отметила Трофимцева.
По ее словам, региональная структура украинского аграрного экспорта не изменилась: первое место занимают страны Азии с долей — 43,2%, второе место — страны Европейского Союза — 30,4%, а третье место заняли страны Африки — 14,6%.
“ТОП-5 наших крупнейших покупателей в 2018 году возглавляет Индия, куда было экспортировано аграрных и пищевых товаров на сумму более 1 млрд долларов. Далее следуют Египет — 575,9 млн долларов, Китай — 526,6 млн долларов, Нидерланды — 525,3 млн долларов, Испания — 470,3 млн долларов”, — отметила заместитель министра агрополитики.
Как добавила Трофимцева, товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла — 26,2% и семян масличных культур — 7,5%.
При этом, наибольшие темпы роста экспорта показали следующие товарные группы как:
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- яйца птицы — в 2,1 раза (на 27,7 млн долларов);
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- яблоки, груши и айва — в 5,3 раза (на 6,7 млн долларов);
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- бобовые овощи, лущеные или нелущеные — в 58,3 раза (на 11 млн долларов);
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- масло сливочное и другие жиры, изготовленные из молока — на 65,2% (на 29,2 млн долларов) и др.
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В министерстве уточнили, что общий внешнеторговый оборот продукции АПК в I полугодии достиг 11,3 млрд долларов, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 23% от общего внешнеторгового оборота Украины.
Напомним, за шесть месяцев 2018 года Украина экспортировала в ЕС овощей на 24 млн 293 тыс. долларов.