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Индия стала лидером по покупке украинской агропродукции и продуктов

Киев • УНН

 • 17327 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. За шесть месяцев 2018 года Украинский агроэкспорт составил 8,6 млрд долларов. Страной-лидером по импорту украинских аграрных и пищевых продуктов стала Индия. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на Минагрополитики.

Индия стала лидером по покупке украинской агропродукции и продуктов

“По результатам первого полугодия 2018 года украинский агроэкспорт составил 8,6 млрд долларов. В прошлом году украинский аграрный экспорт достиг рекордных результатов и составил почти 18 млрд долларов. В этом году также ожидаем не меньший результат, учитывая конъюнктуру мировых рынков, таких товаров как зерновые”, — отметила Трофимцева.

По ее словам, региональная структура украинского аграрного экспорта не изменилась: первое место занимают страны Азии с долей — 43,2%, второе место — страны Европейского Союза — 30,4%, а третье место заняли страны Африки — 14,6%.

“ТОП-5 наших крупнейших покупателей в 2018 году возглавляет Индия, куда было экспортировано аграрных и пищевых товаров на сумму более 1 млрд долларов. Далее следуют Египет — 575,9 млн долларов, Китай — 526,6 млн долларов, Нидерланды — 525,3 млн долларов, Испания — 470,3 млн долларов”, — отметила заместитель министра агрополитики.

Как добавила Трофимцева, товарами-лидерами украинского аграрного экспорта остаются зерновые культуры с долей 36,8%, растительные масла — 26,2% и семян масличных культур — 7,5%.

При этом, наибольшие темпы роста экспорта показали следующие товарные группы как:

  • яйца птицы — в 2,1 раза (на 27,7 млн долларов);
  • яблоки, груши и айва — в 5,3 раза (на 6,7 млн долларов);
  • бобовые овощи, лущеные или нелущеные — в 58,3 раза (на 11 млн долларов);
  • масло сливочное и другие жиры, изготовленные из молока — на 65,2% (на 29,2 млн долларов) и др.

В министерстве уточнили, что общий внешнеторговый оборот продукции АПК в I полугодии достиг 11,3 млрд долларов, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составляет 23% от общего внешнеторгового оборота Украины.

Напомним, за шесть месяцев 2018 года Украина экспортировала в ЕС овощей на 24 млн 293 тыс. долларов.

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