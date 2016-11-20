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Агентство "Fitch" підвищило рейтинги Харкова

Агентство "Fitch" підвищило рейтинги Харкова

Київ • УНН

 • 13612 перегляди

ХАРКІВ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Рейтингове агентство “Fitch Ratings” підвищило рейтинги міста Харкова: довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах з рівня “CCC” до “B-” і короткостроковий РДЕ в іноземній валюті з “C” до “В”. Про це проінформували у Харківській міськраді з посиланням на Департамент економіки та комунального майна, повідомляє УНН.

Також “Fitch” підтвердило національний довгостроковий рейтинг міста на рівні “A + (ukr)” і змінило прогноз по цьому рейтингу з “Негативного” на “Стабільний”.

Підвищення рейтингів Харкова послідувала за підвищенням довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валютах 11 листопада 2016 року до рівня “B-”, прогноз “Стабільний”.

Як зазначили у департаменті, перегляд прогнозу відображає очікування “Fitch” в плані стабілізації економічної кон’юнктури в країні з помірним відновленням ВВП України і зниженням інфляції, що має позитивно позначитися на економіці міста.

Як відзначили в агентстві, Харків — один з ключових наукових, промислових і культурних центрів країни. Економіка міста диверсифікована по галузях промисловості і видів послуг і підтримується за рахунок великої кількості компаній. Рейтинги Харкова стримуються суверенними рейтингами. Будь-яку дію по суверенних РДЕ України призведе до відповідного рейтингової дії щодо рейтингів міста.

Українські Національні Новини

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