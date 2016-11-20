Агентство "Fitch" повысило рейтинги Харькова
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах с уровня "CCC" до "B-" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте с "C" до "В". Об этом проинформировали в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент экономики и коммунального имущества, сообщает УНН.
Также "Fitch" подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне "A+ (ukr)" и изменило прогноз по этому рейтингу с "Негативного" на "Стабильный".
Повышение рейтингов Харькова последовало за повышением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах 11 ноября 2016 года до уровня "B-", прогноз "Стабильный".
Как отметили в департаменте, пересмотр прогноза отражает ожидания "Fitch" в плане стабилизации экономической конъюнктуры в стране с умеренным восстановлением ВВП Украины и снижением инфляции, что должно положительно сказаться на экономике города.
Как отметили в агентстве, Харьков - один из ключевых научных, промышленных и культурных центров страны. Экономика города диверсифицирована по отраслям промышленности и видам услуг и поддерживается за счет большого количества компаний. Рейтинги Харькова сдерживаются суверенными рейтингами. Любое действие по суверенным РДЭ Украины приведет к соответствующему рейтинговому действию по рейтингам города.