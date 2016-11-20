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15 марта, 19:03 • 108154 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147187 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125896 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119258 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106169 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102077 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95443 просмотра

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Агентство "Fitch" повысило рейтинги Харькова

Агентство "Fitch" повысило рейтинги Харькова

Киев • УНН

 • 13612 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Рейтинговое агентство "Fitch Ratings" повысило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах с уровня "CCC" до "B-" и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте с "C" до "В". Об этом проинформировали в Харьковском горсовете со ссылкой на Департамент экономики и коммунального имущества, сообщает УНН.

Также "Fitch" подтвердило национальный долгосрочный рейтинг города на уровне "A+ (ukr)" и изменило прогноз по этому рейтингу с "Негативного" на "Стабильный".

Повышение рейтингов Харькова последовало за повышением долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах 11 ноября 2016 года до уровня "B-", прогноз "Стабильный".

Как отметили в департаменте, пересмотр прогноза отражает ожидания "Fitch" в плане стабилизации экономической конъюнктуры в стране с умеренным восстановлением ВВП Украины и снижением инфляции, что должно положительно сказаться на экономике города.

Как отметили в агентстве, Харьков - один из ключевых научных, промышленных и культурных центров страны. Экономика города диверсифицирована по отраслям промышленности и видам услуг и поддерживается за счет большого количества компаний. Рейтинги Харькова сдерживаются суверенными рейтингами. Любое действие по суверенным РДЭ Украины приведет к соответствующему рейтинговому действию по рейтингам города.

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