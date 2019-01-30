Аеропорти Києва працюють у штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Погодні умови не завадили нормальній роботі столичних аеропортів "Бориспіль" та "Київ" (Жуляни). Про це кореспонденту УНН повідомили в аеропортах.
Зокрема в прес-службі аеропорту "Бориспіль" УНН розповіли, що наразі всі рейси прибувають та відлітають за розкладом. "Повязаних із погодними умовами затримок чи скасувань наразі немає", - підкреслили в прес-службі аеропорту.
У той же час в довідці аеропорту "Київ" кореспонденту УНН повідомили, що спостерігаються незначні затримки рейсів, пов’язані, в тому числі, із погодними умовами, втім, в цілому, аеропорт працює в штатному режимі.
Нагадаємо, голова МЗС Данії Андерс Самуельсен скоротив робочий візит в Україні через погіршення погодних умов.
Київ накрив туман. За повідомленням ДСНС, в Україні протягом доби 30 січня буде обмежена видимість, у тому числі на дорогах, - до 500 метрів.