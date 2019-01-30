Аэропорты Киева работают в штатном режиме

В частности, в пресс-службе аэропорта "Борисполь" УНН рассказали, что сейчас все рейсы прибывают и улетают по расписанию. "Связано с погодными условиями задержек или отмен пока нет", - подчеркнули в пресс-службе аэропорта.



В то же время в справке аэропорта "Киев" корреспонденту сообщили, что наблюдаются незначительные задержки рейсов, связанные, в том числе, с погодными условиями, впрочем, в целом, аэропорт работает в штатном режиме.



Напомним, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен сократил рабочий визит в Украину из-за ухудшения погодных условий.



Киев накрыл туман. По сообщению ГСЧС, в Украине в течение суток 30 января будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах - до 500 метров.