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Адвокати не виключили, що відеодопит В.Януковича пройде у закритому режимі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. В адвокатській конторі, яка займається захистом колишнього президента України Віктора Януковича, припускають, що судове засідання, на якому заплановане проведення відеодопиту екс-президента, проведуть у закритому режимі. Про це у коментарі "Радіо Свобода" повідомила представник адвокатської контори Анастасія Сич, передає УНН.

Адвокати не виключили, що відеодопит В.Януковича пройде у закритому режимі

“Наразі передумов для зриву проведення відеодопиту немає... чи будуть проводити засідання у закритому режимі, стане відомо на самому засіданні”, — сказала А.Сич.

Попередньо допит В.Януковича планується на 25 листопада. Перед цим 24 листопада суд вирішуватиме питання щодо зміни дослідження доказів і можливості проведення такого допиту.

Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що допит його підзахисного як свідка у справі п’ятьох екс-бійців спеціального полку спецпризначення МВС “Беркут” запланований на 25 листопада. Згодом у Генпрокуратурі підтвердили цю інформацію.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року і за масові вбивства активістів Майдану, а також за фактом захоплення Януковичем державної влади в 2010 році.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він, за останніми даними, переховується на території Росії.

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