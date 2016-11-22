Адвокаты не исключили, что видеодопрос В.Януковича пройдет в закрытом режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В адвокатской конторе, которая занимается защитой бывшего президента Украины Виктора Януковича, предполагают, что судебное заседание, на котором запланировано проведение видеодопроса экс-президента, проведут в закрытом режиме. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила представитель адвокатской конторы Анастасия Сыч, передает УНН.
"Сейчас предпосылок для срыва проведения видеодопроса нету... будут ли проводить заседание в закрытом режиме, станет известно на самом заседании", - сказала А.Сич.
Предварительно допрос В.Януковича планируется на 25 ноября. Перед этим 24 ноября суд будет решать вопрос об изменении исследования доказательств и возможности проведения такого допроса.
Ранее адвокат В.Януковича Виталий Сердюк заявил, что допрос его подзащитного в качестве свидетеля по делу пятерых экс-бойцов специального полка спецназначения МВД "Беркут" запланирован на 25 ноября. Впоследствии в Генпрокуратуре подтвердили эту информацию.
Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года и за массовые убийства активистов Майдана, а также по факту захвата В.Януковичем государственной власти в 2010 году.
В.Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он, по последним данным, скрывается на территории России.