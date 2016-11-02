Адвокат: свідки і потерпілі нічого не повідомили про дії А.Чийгоза
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Напередодні в Криму відбулося 33-є за рахунком судове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
М.Полозов повідомив, що під час засідання допитали свідків обвинувачення, всі були членами “народного ополчення”. Захисник зазначив, що ніхто з них не бачив Ахтема Чийгоза, нічого про його дії сказати не зміг, говорили в цілому те саме, що й інші свідки до них.
“На цей момент жоден потерпілий, жоден свідок нічого про дії Чийгоза, які йому пред’явлені як організація масових заворушень, не повідомив”, - сказав адвокат.
Наступне засідання у справі А.Чийгоза відбудеться в середу 2 листопада о 9:30 ранку.
Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.
Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.