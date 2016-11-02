Адвокат: свидетели и потерпевшие ничего не сообщили о действиях А.Чийгоза

Н.Полозов сообщил, что во время заседания допросили свидетелей, все были членами "народного ополчения". Защитник отметил, что никто из них не видел Ахтема Чийгоза, ничего о его действиях сказать не смог, говорили в целом то же, что и другие свидетели до них.

"На данный момент ни один потерпевший, ни один свидетель ничего о действиях Чийгоза, которые ему предъявлены как организация массовых беспорядков, не сообщил", - сказал адвокат.

Следующее заседание по делу А.Чийгоза состоится В среду 2 ноября в 9:30 утра.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.

Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.