Адвокат: свидетели и потерпевшие ничего не сообщили о действиях А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Накануне в Крыму произошло 33-е по счету судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Н.Полозов сообщил, что во время заседания допросили свидетелей, все были членами "народного ополчения". Защитник отметил, что никто из них не видел Ахтема Чийгоза, ничего о его действиях сказать не смог, говорили в целом то же, что и другие свидетели до них.
"На данный момент ни один потерпевший, ни один свидетель ничего о действиях Чийгоза, которые ему предъявлены как организация массовых беспорядков, не сообщил", - сказал адвокат.
Следующее заседание по делу А.Чийгоза состоится В среду 2 ноября в 9:30 утра.
Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014. Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.
Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщины" его задержания.