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Адвокат розповів про нових свідків у справі А.Чийгоза

Адвокат розповів про нових свідків у справі А.Чийгоза

Київ • УНН

 • 8917 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Підконтрольний Росії "верховний суд" Криму сьогодні продовжив допит свідків обвинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, сьогодні було допитано чотири свідки, які так і не змогли щось повідомити про обвинуваченого. Про це на своєму Facebook написав адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"… Після традиційної відмови суду розглянути клопотання щодо доставки Ахтема Чийгоза в зал суду, був запрошений перший свідок. Член козачого товариства "Нова Україна" свідок Крольман записався в 9-у роту "народного ополчення", де його призначили командиром відділення… 26 лютого йому зателефонував командир роти і оголосив збір біля Верховної Ради АРК, у зв'язку з чим свідок Крольман почав в екстреному порядку обдзвонювати підлеглих і організовувати збір підлеглого особового складу. Коли він прибув до будівлі Верховної Ради АРК, побачив, що там вже зібралася значна маса людей. Вони ділилися на два мітинги. Один з прапорами України, кримськотатарськими прапорами, другий з прапорами Росії і АРК. Спочатку люди поводились спокійно, потім почалися агресивні вигуки, образи, почалися хаотичні сутички…Також він розповів про те, що перед мітингувальниками виступали Чубаров і Аксьонов. Ахтема Чийгоза не бачив, нічого повідомити не зміг і про його дії біля будівлі Верховної Ради АРК напередодні 26 лютого", - написав адвокат.

Іншим допитаним свідком виявився заступник командира "9 роти" "народного ополчення" Олексій Гайдар. 26 лютого 2014 він патрулював околиці бази "Беркута", приблизно в 10 ранку йому зателефонував хтось з ополчення і попросив приїхати разом з підлеглими до будівлі верховного Ради АРК. Там він бачив виступ Чубарова і Аксьонова. Також згадав приїзд групи людей з Севастополя в підтримку "проросійського" мітингу. Ахтема Чийгоза не бачив і нічого про його дії не знає.

"Третім свідком був допитаний начальник військово-патріотичного виховання молоді в ЦКУ "Полк народного ополчення Республіки Крим" Юрій Якубенко. 26 вранці прибув до Верховної Ради АРК "через побоювання провокацій у зв'язку з подіями в Києві". ..Виступ Чубарова бачив, а також тих, що входили в ряди "ополченців" Аксьонова та Шеремета. Розповів, що кидали пляшки з водою, каміння з обох боків. Пізніше він і інші учасники "проросійського" мітингу винесли з тієї частини мітингу, де вони стояли дівчину 19 років і молодого хлопця, який впав у клумби і зламав ногу… Ахтема Чийгоза не бачив, нічого про його дії не знає", - написав адвокат.

Останній четвертий свідок член 3 роти "народного ополчення" Александр Бочкарьов також повідомив, що 26 лютого А.Чийгоза не бачив і не зміг нічого розповісти про його дії.

"Пояснив, що до подій 26 лютого був в Києві, де брав участь в "антимайдані". Вранці 26 лютого знаходився в штабі "ветеранів Афганістану", отримав повідомлення, що група осіб намагається увірватися в будівлю Верховної Ради АРК. Він, з групою ветеранів зібрався і прибув до Верховної Ради АРК. Там вони виявили дві групи людей: з кримськотатарськими прапорами і прапорами України та інші з прапорами АРК і Росії. Після обіду приїхали люди з Севастополя і приблизно в цей же час з ганку Верховної Ради АРК виступили Чубаров і Аксьонов. Після цього люди почали розходитися. Свідок ще деякий час залишався біля будівлі Верховної Ради АРК, після чого разом з товаришами повернувся в штаб ветеранів. Ахтема Чийгоза не бачив, нічого про його дії повідомити не зміг", - написав М.Полозов.

Він додав, що наступне судове засідання про справі А.Чийгоза відбудеться вже завтра о 9.30.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

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