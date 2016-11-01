Адвокат рассказал о новых свидетелях по делу А.Чийгоза

"...После традиционного отказа суда рассмотреть ходатайство о доставке Ахтема Чийгоза в зал суда, был приглашен первый свидетель. Член казачьего общества "Новая Украина" свидетель Крольман записался в девятую роту "народного ополчения", где его назначили командиром отделения... 26 февраля ему позвонил командир роты и объявил сбор возле Верховной Рады АРК, в связи с чем свидетель Крольман начал в экстренном порядке обзванивать подчиненных и организовывать сбор подчиненного личного состава. Когда он прибыл к зданию Верховной Рады АРК, увидел, что там уже собралась значительная масса людей. Они делились на два митинга. Один с флагами Украины, крымскотатарский флаг, второй с флагами России и АРК. Сначала люди обращались спокойно, потом начались агрессивные выкрики, оскорбления, начались хаотичные стычки... Также он рассказал о том, что перед митингующими выступали Чубаров и Аксенов. Ахтема Чийгоза не видел, ничего сообщить не смог и о его действиях у здания Верховной Рады АРК в канун 26 февраля", - написал адвокат.

Вторым допрошенным свидетелем оказался заместитель командира "9 роты" "народного ополчения" Алексей Гайдар. 26 февраля 2014 года он патрулировал окрестности базы "Беркута", примерно в 10 утра ему позвонил кто-то из ополчения и попросил приехать вместе с подчиненными в здание верховного Совета АРК. Там он видел выступление Чубарова и Аксенова. Вспомнил приезд группы людей из Севастополя в поддержку "пророссийского" митинга. Ахтема Чийгоза не видел и ничего о его действиях не знает.

"Третьим свидетелем был допрошен начальник военно-патриотического воспитания молодежи в ГКУ "Полк народного ополчения Республики Крым" Юрий Якубенко. 26 утром прибыл в Верховную Раду АРК "из-за опасений провокаций в связи с событиями в Киеве"... Выступление Чубарова видел, а также тех, что входили в ряды "ополченцев" Аксенова и Шеремета. Рассказал, что бросали бутылки с водой, камни с обеих сторон. Позже он и другие участники "пророссийского" митинга вынесли из той части митинга, где они стояли девушку 19 лет и молодого парня, который упал в клумбы и сломал ногу... Ахтема Чийгоза не видел, ничего о его действиях не знает", - написал адвокат.

Последний четвертый свидетель член 3 роты "народного ополчения" Александр Бочкарев также сообщил, что 26 февраля А.Чийгоза не видел и не смог ничего рассказать о его действиях.

"Объяснил, что в события 26 февраля был в Киеве, где принимал участие в "Антимайдане". Утром 26 февраля находился в штабе "ветеранов Афганистана", получил сообщение, что группа лиц пытается ворваться в здание Верховной Рады АРК. Он с группой ветеранов собрался и прибыл в Верховную Раду АРК. Там они обнаружили две группы людей: с крымско-татарскими флагами и флагами Украины и другие с флагами АРК и России. После обеда приехали люди из Севастополя и примерно в это же время с крыльца Верховной Рады АРК выступили Чубаров и Аксенов. после этого люди начали расходиться. Свидетель еще некоторое время оставался возле здания Верховной Рады АРК, после чего вместе с товарищами вернулся в штаб ветеранов. Ахтема Чийгоза не видел, ничего о его действиях сообщить не смог", - написал Н.Полозов.

Он добавил, что следующее судебное заседание о деле А.Чийгоза состоится уже завтра в 9.30.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 г.