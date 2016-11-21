Адвокат повідомив про збільшення темпів каральної медицини стосовно кримських татар

“Мусулім Алієв — вже другий кримський татарин кримський мусульманин, котрого помістили під примусове психіатричне обстеження. У знак солідарності з Ільмі Умеровим, в знак протесту з приводу незаконних кримінальних переслідувань шістьом політв’язням погрожує психіатрична лікарня. Ми констатуємо нарощення темпів каральної медицини стосовно кримських татар”, — написав він.

Нагадаємо, раніше Еміль Курбединов повідомляв про те, що в кримському управлінні Федеральної служби безпеки Росії заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову винесено і вручено оновлену постанову про притягнення як обвинуваченого.