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Адвокат повідомив про збільшення темпів каральної медицини стосовно кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Кримський адвокат Еміль Курбединов повідомив про збільшення темпів застосування до кримських татар каральної медицини. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Адвокат повідомив про збільшення темпів каральної медицини стосовно кримських татар

“Мусулім Алієв — вже другий кримський татарин кримський мусульманин, котрого помістили під примусове психіатричне обстеження. У знак солідарності з Ільмі Умеровим, в знак протесту з приводу незаконних кримінальних переслідувань шістьом політв’язням погрожує психіатрична лікарня. Ми констатуємо нарощення темпів каральної медицини стосовно кримських татар”, — написав він.

Нагадаємо, раніше Еміль Курбединов повідомляв про те, що в кримському управлінні Федеральної служби безпеки Росії заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову винесено і вручено оновлену постанову про притягнення як обвинуваченого.

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