Адвокат сообщил об увеличении темпов карательной медицини в отношении крымских татар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил об увеличении темпов применения к крымским татарам карательной медицины. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Мусуль Алиев - уже второй крымский татарин крымский мусульманин, которого поместили под принудительное психиатрическое обследование. В знак солидарности с Ильми Умеровым, в знак протеста по поводу незаконных уголовных преследований шести политзаключенным грозит психиатрическая больница. Мы констатируем наращивание темпов карательной медицины относительно крымских татар ", - написал он.
Напомним, ранее Эмиль Курбединов сообщал о том, что в крымском управлении Федеральной службы безопасности России заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову вынесено и вручено обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого.