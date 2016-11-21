Адвокат повідомив, на кого хочуть обміняти журналіста Р.Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Захист арештованого у Росії українського журналіста Романа Сущенка розраховує на його обмін на арештованого у Рівному Віктора Павленка. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав адвокат українця Марк Фейгін, передає УНН.
“Вийшов від Сущенка з Лефортово. У підсумку, ми розраховуємо, що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, арештованого в Рівному 8.10.16”, — написав М.Фейгін.
Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.
ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.