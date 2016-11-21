Адвокат повідомив, на кого хочуть обміняти журналіста Р.Сущенка

“Вийшов від Сущенка з Лефортово. У підсумку, ми розраховуємо, що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, арештованого в Рівному 8.10.16”, — написав М.Фейгін.

Як повідомляв УНН, Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. Лефортовський суд Москви арештував його на два місяці до 30 листопада.

ФСБ Росії звинувачує Р.Сущенка у шпигунстві і роботі на українську розвідку.