Адвокат сообщил, на кого хотят обменять журналиста Р.Сущенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Защита арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко рассчитывает на его обмен на арестованного в Ровно Виктора Павленко. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал адвокат украинца Марк Фейгин, передает УНН.
"Вышел от Сущенко с Лефортово. В итоге, мы рассчитываем, что Кремль пойдет на обмен Сущенко на Виктора Павленко, арестованного в Киеве 8.10.16 ", - написал М.Фейгин.
Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.
ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.