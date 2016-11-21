Адвокат сообщил, на кого хотят обменять журналиста Р.Сущенка

"Вышел от Сущенко с Лефортово. В итоге, мы рассчитываем, что Кремль пойдет на обмен Сущенко на Виктора Павленко, арестованного в Киеве 8.10.16 ", - написал М.Фейгин.

Как сообщал УНН, Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца до 30 ноября.

ФСБ России обвиняет Р.Сущенка в шпионаже и работе на украинскую разведку.