Адвокат: експерти підтвердили ознаки монтажу на відеозаписі в кабінеті Чеботаря

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Київ • УНН

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Справа “Рюкзаків Авакова”, яка мала би стати однією з найгучніших справ минулого року, потихеньку починає буксувати.

КИЇВ. 20 березня. УНН. Неодноразово джерела в НАБУ повідомляли через ЗМІ, що ось-ось розслідування завершать і справу передадуть до суду. Однак офіційних повідомлень антикорупційних структур з цього приводу ми не знайшли. З проханням роз’яснити ситуацію з розслідуванням справи, та, якщо можна, ознайомити наших читачів з позицією захисту, ми звернулися до Ігоря Юдіна, адвоката колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря - одного з фігурантів справи.

- Ігоре Васильовичу, резонансна "справа рюкзаків Авакова” виявилась і не такою вже резонансною? Так бадьоро все починалося, а далі що?

- Передусім, хочу зазначити, що я маю компетенцію говорити про справу виключно в розрізі мого клієнта, це колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар. Все, що стосується його персони, говорю однозначно: ми маємо абсолютно замовну справу, де відсутня навіть не вина Чеботаря — відсутня сама подія, яку намагається розслідувати НАБУ. На жаль, я, на відміну від детективів НАБУ, не можу розголошувати таємницю досудового слідства, але про дуже слабку позицію сторони обвинувачення свідчить, в першу чергу, медійна гіперактивність наших шановних антикорупціонерів, готових для формування суспільної думки порушувати і закон, і права людини.

- Зачекайте, Ви говорите про відсутність події, а як же відео з кабінету Чеботаря, яке з таким натхненням поширювало НАБУ?

- Ось тут криється одна з цікавинок цієї так званої справи. А відповідь проста: ми вже консультувалися з фахівцями, які стверджують, що з технічної точки зору цей відеозапис містить ознаки монтажу. А тепер інше: яким чином цей так званий “доказ” з матеріалів кримінального провадження потрапив до мережі Інтернет? І знову все безмежно просто: таким чином відбувається певна легалізація сфабрикованого “доказу”. Якщо ж брати по суті, то насправді цей відеозапис, з моєї точки зору, взагалі не має значення для справи. Фактично, за допомогою цього сфальсифікованого відеозапису сторона обвинувачення намагається прив’язати підозрюваних до події, якої не було. Я маю на увазі, що під час проведення процедури закупівлі цих рюкзаків не було ніяких порушень, що встановлене рішенням суду, яке є чинним на даний час. Сторона обвинувачення визнає, що поставка відбулася в повному обсязі, більш того, оплату було проведено тільки після поставки. Рюкзаки до цього часу використовуються особовим складом Національної поліції та Національної гвардії. Жодних зауважень щодо якості з боку правоохоронців немає.

- Ви зараз говорите виключно як зацікавлена особа, адже ніхто не говорив, що рюкзаки погані, йшлося про завищену ціну і зловживання. Причому, на немаленьку суму бюджетних коштів.

- Я жодним чином не приховую, що зацікавлена особа. Я адвокат і захищаю свого підзахисного, однак, якщо б я не був певен у своїх словах, не погоджувався б на інтерв’ю з вами. Тим паче окрім судового рішення є ще акт КРУ, яким також не встановлено ніяких порушень.

- Однак детективи НАБУ говорили про інші висновки експертиз. Чи бачили Ви їх результати, якщо так, що там, і чи будете їх оскаржувати?

- На жаль, наше НАБУ вміє тільки на сайті викладати та прес-конференції збирати, а от забезпечення норм КПК — явно не їх сильна сторона. Можливо, керівництво НАБУ було так сильно завантажене розслідуванням складних кримінальних проваджень, що не прочитало ці статті Кримінального кодексу, але на офіційному сайті НАБУ був розміщений матеріал з цього кримінального провадження, де Чеботар С.І. вказаний як злочинець, а в обґрунтування такої думки авторів містяться витяги з матеріалів кримінального провадження, зокрема, інформація про допит директора ТОВ “Дніпровенд”, допити інших свідків, славнозвісний відеозапис, нібито зроблений у службовому кабінеті Чеботаря, висновки експертиз, що є розголошенням даних досудового розслідування.

При цьому слід звернути увагу, що в матеріалі містяться дані по висновках експертиз, які не були надані стороні захисту серед документів, що обґрунтовують підозру, а в задоволенні клопотання захисту про надання відповідно до вимог ст. 221 КПК України можливості ознайомитись з матеріалами досудового розслідування детективом відмовлено в повному обсязі. Таким чином, відбулося розголошення даних, які детектив відносить до таємниці слідства. Щодо оскарження, тут також цікава історія: щоб оскаржити, потрібно офіційно отримати ці результати, а нам їх ніхто не дає. Ось такі ребуси.

- Говорячи про порушення прав людини, Ви мали на увазі оприлюднення відеозапису?

- Оприлюднення відеозапису - це порушення трошки іншого плану. Коли я говорив про права людини, то мав на увазі в першу чергу твердження про вину мого підзахисного, а також розкриття таємниці діагнозу. Що стосується першого: відповідно до ч. 2 ст. 2 КК України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, тому будь-які публічні звинувачення на адресу людини до набрання обвинувальним вироком суду законної сили є протиправними та ганьблять людину, принижують її честь і гідність.

По-друге, відповідно до ч. 2 ст. 387 КК України, розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередньо участь у досудовому слідстві чи дізнанні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, є кримінальним правопорушенням. Тепер переходимо до другого: ви зауважили, що у медійному просторі з’явилась інформація не тільки про стан здоров’я Сергія Чеботаря.

Окремі ЗМІ не тільки смакують хвороби Чеботаря, але й посилаються на конкретні обставини, які можна дізнатися тільки з матеріалів справи, наприклад, назви та реквізити медичних установ, реквізити медичних документів, які були надані стороною захисту до матеріалів справи. З урахуванням того, що з Чеботарем С.І. та його захистом ніхто зі ЗМІ не спілкувався, переважно у публікаціях перекручено та фактично спотворено інформацію про позицію сторони захисту та мотиви, з яких суд скасував додаткові обов’язки Чеботарю, зокрема і мотиви та підстави, з яких суд повернув йому закордонні паспорти. Я вже не кажу про те, що розповсюдження інформації про хвороби людини та важкий стан здоров’я людини є аморальним та вкрай неетичним. Користуючись нагодою, звертаюсь до всіх журналістів: не порушуйте закон, не йдіть на повідку у горе-піарників від антикорупціонерів.

Ми на сьогоднішній день вважаємо, що представники НАБУ просто використовують ЗМІ з метою формування суспільної думки про винуватість фігурантів цього кримінального провадження. Мета — здійснення в подальшому тиску на суд з боку суспільства для того, щоб змусити суд засудити Чеботаря та інших підозрюваних за відсутності доказів, що підтверджують їх вину.

- Ви ж повинні розуміти, що для журналістів гонитва за інформацією подекуди перекриває все інше, і це об’єктивно. Маючи ексклюзивну інформацію, журналіст зважить - таємниця слідства чи ексклюзив, і реально, рідко хто вибере збереження таємниці слідства. І це не проблема українських медіа, це загальна проблема. Тут питання в іншому: для чого НАБУ (яке повинно точно знати і розуміти реалії і відповідальність) дає журналістам таку інформацію, для чого орган, який повинен виконувати закон, його свідомо порушує?

- Я частково вже відповів на це питання: мета — формування суспільною думки з подальшим впливом на суд. А що стосується журналістів, то посудіть самі: в ході затримання Чеботаря та проведення з ним першочергових слідчих дій стало зрозуміло, що він потребує медичної допомоги. Конвой НАБУ вивіз його до лікарні, це було вже пізно ввечері, під час виїзду з НАБУ ніяких журналістів поруч не було. Несподівано представники преси з’явилися безпосередньо в лікарні. Звідки вони дізналися, коли та куди треба їхати? Безумовно, що інформація пішла від НАБУ.

- Для журналістів така інформація свого роду журналістська вдача, і, безумовно, що поїдуть і ще й подякують джерелам. Це наша робота і ображатися на журналістів нема потреби. Ви ж також маєте можливість і доступ до ЗМІ. Давайте нам ексклюзивну інформацію, і ми також будемо її публікувати.

- Погоджуюсь, але ж повинні бути якісь етичні і моральні норми. Щонайменше у тих, хто зливає заборонену інформацію. Подумайте, що було б з будь-яким міжнародним ЗМІ, яке опублікувало би, без згоди особи, її діагноз? Правильно — суди, компенсації, вибачення і так далі.

- Ви збираєтесь подавати до суду на ЗМІ, які поширили дану інформацію? Можливо, в першу чергу потрібно подавати на джерело, яке повідомило ці дані?

- На сьогоднішній день ми вирішуємо це питання. Один показовий процес, і я думаю ця ганебна практика буде припинена. Не можна публічно вдавати з себе борцуна з корупцією і поборника законності, а з іншої — робити протиправні дії. Це, знаєте, як в тому анекдоті про священика: “...ти або хрест зніми, або білизну одягни”.

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