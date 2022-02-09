Адель одягла сукню українського дизайнера на Brit Awards 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Британська співачка Адель обрала для церемонії нагородження музичною премією Brit Awards 2022 сукню від українського дизайнера, пише УНН.
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Співачка вийшла на сцену в оксамитовій сукні-жакеті зі спущеною лінією плечей та об'ємними рукавами Bohemian Dress українського дизайнера Маріанни Сенчин. Співачка вже з'являлася у ній на публіці у 2020 році.
Церемонія нагородження Brit Awards 2022 відбулася у Лондоні у вівторок, 8 лютого. Адель здобула головний приз – її перша за п'ять років композиція Easy on Me перемогла у номінації "Пісня року". Співачці також вручили нагороду в номінації "Артист року". Окрім того, її альбом "30" визнали найкращим.
Що було раніше
Як писав УНН, у листопаді минулого року у британської співачки Адель вийшов перший за шість років музичний альбом "30".
До нового альбому увійшло 12 пісень. Серед них є композиція Easy On Me, прем'єра якої разом із кліпом відбулася 15 жовтня.