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15 марта, 19:03 • 102106 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132873 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117845 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111829 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101744 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99789 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86802 просмотра

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Адель надела платье украинского дизайнера на Brit Awards 2022

Адель надела платье украинского дизайнера на Brit Awards 2022

Киев • УНН

 • 34755 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Британская певица Адель выбрала для церемонии награждения музыкальной премией Brit Awards 2022 платье от украинского дизайнера, пишет УНН.

Детали

Певица вышла на сцену в бархатном платье-жакете со спущенной линией плеч и объемными рукавами Bohemian Dress украинского дизайнера Марианны Сенчин. Певица уже появлялась в нем на публике в 2020 году.

Церемония награждения Brit Awards 2022 состоялась в Лондоне во вторник, 8 февраля. Адель получила главный приз — ее первая за пять лет композиция Easy on Me одержала победу в номинации "Песня года". Певице также вручили награду в номинации "Артист года". Кроме того, ее альбом "30" признали лучшим.

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Публикация от Marianna Senchina (@mariannasenchina)

Что было раньше

Как писал УНН, в ноябре прошлого года у британской певицы Адель вышел первый за шесть лет музыкальный альбом "30".

В новый альбом вошло 12 песен. Среди них есть композиция Easy On Me, премьера которой вместе с клипом состоялась 15 октября.

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