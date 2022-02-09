Адель надела платье украинского дизайнера на Brit Awards 2022
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Британская певица Адель выбрала для церемонии награждения музыкальной премией Brit Awards 2022 платье от украинского дизайнера, пишет УНН.
Детали
Певица вышла на сцену в бархатном платье-жакете со спущенной линией плеч и объемными рукавами Bohemian Dress украинского дизайнера Марианны Сенчин. Певица уже появлялась в нем на публике в 2020 году.
Церемония награждения Brit Awards 2022 состоялась в Лондоне во вторник, 8 февраля. Адель получила главный приз — ее первая за пять лет композиция Easy on Me одержала победу в номинации "Песня года". Певице также вручили награду в номинации "Артист года". Кроме того, ее альбом "30" признали лучшим.
Что было раньше
Как писал УНН, в ноябре прошлого года у британской певицы Адель вышел первый за шесть лет музыкальный альбом "30".
В новый альбом вошло 12 песен. Среди них есть композиция Easy On Me, премьера которой вместе с клипом состоялась 15 октября.