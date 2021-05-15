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Адам Осмаєв отримав українське громадянство

Київ • УНН

 • 33998 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Чоловік вбитої учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв отримав українське громадянство місяць тому. Про це він написав на свої сторінці у Facebook, передає УНН.

Адам Осмаєв отримав українське громадянство

Цитата

“Ось уже місяць, як я — громадянин України. Хочу подякувати кожному, хто брав участь в цьому і кому я не зміг подякувати особисто. Кажуть оптиміст вивчає англійську мову, песиміст — китайську, реаліст вивчає автомат Калашникова, а я вчу прекрасну українську мову”, — пише Осмаєв.

Доповнення

30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв. Правоохоронці Київщини 12 січня 2020 року затримали виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва.

Вбивство керівника “доньки” німецького виробника лакофарбових матеріалів Caparol, 42-річного Павла Зможного, сталося у вересні 2016 року. Його тіло було знайдено у котеджному містечку Green Town у селі Крушинка Київської області. Правоохоронцями Київської області у вересні 2019 року було розкрито це вбивство.

В Глевасі у Фастівському районі Київщини у четвер відкрили меморіальний знак на місці загибелі Аміни Окуєвої.

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