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Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої

Викрито осіб, які вчинили вбивство Аміни Окуєвої

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Прокуратурою Київської області спільно з ГУ НП в області затримано учасників злочинної організації, які займались замовними вбивствами, пише УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Так, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по учасниках “Революції гідності” та війни на сході України у складі батальйону “Київ-2”. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Окуєва загинула, Осмаєва поранено.

Завдяки злагодженій роботі поліції Київської області та прокуратури області сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва.

“На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито. На даний час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників”, — зазначили у прокуратурі.

Додамо, що восени минулого року у Києві з’явилася вулиця Аміни Окуєвої.

Українські Національні Новини

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