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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 16646 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 116378 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 120499 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 140732 просмотра

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5 марта, 13:05 • 109590 просмотра

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Разоблачены лица, совершивших убийство Амины Окуевой

Разоблачены лица, совершивших убийство Амины Окуевой

Киев  •  УНН

 • 86115 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ ЧП в области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Так, 30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по участникам “Революции достоинства” и войны на востоке Украины в составе батальона “Киев-2”. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Окуева погибла, Осмаева был ранен.

Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева.

“На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков”, — отметили в прокуратуре.

Добавим, что осенью прошлого года в Киеве появилась улица Амины Окуевой.

Украинские Национальные Новости

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