Разоблачены лица, совершивших убийство Амины Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ ЧП в области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Так, 30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по участникам “Революции достоинства” и войны на востоке Украины в составе батальона “Киев-2”. От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Окуева погибла, Осмаева был ранен.
Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева.
“На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков”, — отметили в прокуратуре.
Добавим, что осенью прошлого года в Киеве появилась улица Амины Окуевой.