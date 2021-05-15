Адам Осмаев получил украинское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Муж убитой участницы АТО Амины Окуевой Адам Осмаев получил украинское гражданство месяц назад. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“Вот уже месяц, как я — гражданин Украины. Хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в этом и кого я не смог поблагодарить лично. Говорят оптимист изучает английский язык, пессимист — китайский, реалист изучает автомат Калашникова, а я учу прекрасную украинский язык”, - пишет Осмаев.
Дополнение
30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции “Глеваха” Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Осмаев. Правоохранители Киевской области 12 января 2020 задержали исполнителей дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева.
Убийство руководителя “дочки” немецкого производителя лакокрасочных материалов Caparol, 42-летнего Павла Зможный, произошло в сентябре 2016 года. Его тело было найдено в коттеджном городке Green Town в селе Крушинка Киевской области. Правоохранители Киевской области в сентябре 2019 было раскрыто это убийство.
В Глевахе в Фастовском районе Киевской области в четверг открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевои.