На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Глевасі у Фастівському районі Київщини у четвер відкрили меморіальний знак на місці загибелі Аміни Окуєвої. Пам’ятник встановили за допомогою Глеваської ОТГ. Про це повідомляє пресслужба МВС України, передає УНН.
За словами мами Аміни Окуєвої Ірини Камінської, меморіал зроблений у вигляді скелі, він відлитий з бетону, щоб захистити від вандалів.
“Пам’ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам’ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки „була“, вона є і завжди буде воїном. На пам’ятнику напис з Корану: „Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха“”, — сказала вона.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що у найпекельніший для України час, Аміна Окуєва стала на захист України.
“Вона пішла добровольцем воювати у батальйон „Київ-2“, вона — безстрашний боєць, жінка — приклад для багатьох. Пишаюсь, що знав цю людину. Російські найманці не лишили Аміну та її чоловіка у спокої, вони мстили за відверту проукраїнську позицію”, — наголосив Геращенко.
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Геращенко додав, що цього року були затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої. Керівник цієї групи народився в Дагестані, проживав на території України і виконував вбивства на замовлення. Замовники вбивства перебувають у Росії. Основний підозрюваний Ігор Редькін наразі знаходиться під слідством, а справа готова до передачі в суд. У п’ятницю, 4 грудня, суд продовжить йому міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді в смт Глеваха невідомі розстріляли автомобіль, у якому перебували українські добровольці, ветерани АТО Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Від численних поранень Аміна загинула на місці. Поховали її у Дніпрі.
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До складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб. Водночас підозрюваний у вбивстві, зразки ДНК якого до того ж збігаються зі знайденими на зброї з місця злочину, винним себе не визнає. Мова йде про громадянина України, який раніше вже притягувався до важких злочинів, скоєних на замовлення.