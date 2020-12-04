На місці загибелі Аміни Окуєвої відкрили меморіал

За словами мами Аміни Окуєвої Ірини Камінської, меморіал зроблений у вигляді скелі, він відлитий з бетону, щоб захистити від вандалів.

“Пам’ятник у вигляді скелі, як на Кавказі. На жаль, зараз звідти неможливо нічого привезти. Пам’ятник стоїть на місці, звідки ці покидьки стріляли в мою доньку. Я не можу сказати стосовно своєї доньки „була“, вона є і завжди буде воїном. На пам’ятнику напис з Корану: „Не вважайте мертвими тих, хто загинув по дорозі до Аллаха“”, — сказала вона.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що у найпекельніший для України час, Аміна Окуєва стала на захист України.

“Вона пішла добровольцем воювати у батальйон „Київ-2“, вона — безстрашний боєць, жінка — приклад для багатьох. Пишаюсь, що знав цю людину. Російські найманці не лишили Аміну та її чоловіка у спокої, вони мстили за відверту проукраїнську позицію”, — наголосив Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої

Геращенко додав, що цього року були затримані підозрювані у вбивстві Аміни Окуєвої. Керівник цієї групи народився в Дагестані, проживав на території України і виконував вбивства на замовлення. Замовники вбивства перебувають у Росії. Основний підозрюваний Ігор Редькін наразі знаходиться під слідством, а справа готова до передачі в суд. У п’ятницю, 4 грудня, суд продовжить йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді в смт Глеваха невідомі розстріляли автомобіль, у якому перебували українські добровольці, ветерани АТО Аміна Окуєва та її чоловік Адам Осмаєв. Від численних поранень Аміна загинула на місці. Поховали її у Дніпрі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа Окуєвої: повідомлено про підозру організатору вбивства

До складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб. Водночас підозрюваний у вбивстві, зразки ДНК якого до того ж збігаються зі знайденими на зброї з місця злочину, винним себе не визнає. Мова йде про громадянина України, який раніше вже притягувався до важких злочинів, скоєних на замовлення.