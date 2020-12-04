На месте гибели Амины Окуевой открыли мемориал

По словам мамы Амины Окуевой Ирины Каминской, мемориал сделан в виде скалы, он отлит из бетона, чтобы защитить от вандалов.

“Памятник в виде скалы, как на Кавказе. К сожалению, сейчас оттуда невозможно ничего привезти. Памятник стоит на месте, откуда эти подонки стреляли в мою дочь. Я не могу сказать о своей дочери „была“, она есть и всегда будет воином. На памятнике надпись из Корана: „Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху“”, — сказала она.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что в самые тяжелые для Украины времена, Амина Окуева стала на защиту страны.

“Она пошла добровольцем воевать в батальон „Киев-2“, она — бесстрашный боец, женщина — пример для многих. Горжусь, что знал этого человека. Российские наемники не оставили Амину и ее мужа в покое, они мстили за откровенную проукраинскую позицию”, — подчеркнул Геращенко.

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Геращенко добавил, что в этом году были задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой. Руководитель этой группы родился в Дагестане, проживал на территории Украины и выполнял заказные убийства. Заказчики убийства находятся в России. Основной подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. В пятницу, 4 декабря, суд продлит ему меру пресечения.

Напомним, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде в пгт Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились украинские добровольцы, ветераны АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. От многочисленных ранений Амина погибла на месте. Похоронили ее в Днепре.

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В состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек. В то же время подозреваемый в убийстве, образцы ДНК которого к тому же совпадают с найденными на оружии с места преступления, виновным себя не признает. Речь идет о гражданине Украины, который ранее уже привлекался к тяжким преступлениям, совершенным на заказ.