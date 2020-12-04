На месте гибели Амины Окуевой открыли мемориал

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 16527 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 46198 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 99043 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 105624 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120587 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154071 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201271 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196041 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 285012 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 338255 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 66849 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 45848 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 57632 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 26167 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 42321 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 338255 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 290572 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 445219 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 411064 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 393997 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 112556 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 191261 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 219148 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 198785 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 285016 просмотра
Актуальное
На месте гибели Амины Окуевой открыли мемориал

На месте гибели Амины Окуевой открыли мемориал

Киев  •  УНН

 • 20148 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Глевахе в Фастовском районе Киевской области в четверг открыли мемориальный знак на месте гибели Амины Окуевой. Памятник установили с помощью Глевахской ОТГ. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.

По словам мамы Амины Окуевой Ирины Каминской, мемориал сделан в виде скалы, он отлит из бетона, чтобы защитить от вандалов.

“Памятник в виде скалы, как на Кавказе. К сожалению, сейчас оттуда невозможно ничего привезти. Памятник стоит на месте, откуда эти подонки стреляли в мою дочь. Я не могу сказать о своей дочери „была“, она есть и всегда будет воином. На памятнике надпись из Корана: „Не считайте мертвыми тех, кто погиб на пути к Аллаху“”, — сказала она.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что в самые тяжелые для Украины времена, Амина Окуева стала на защиту страны.

“Она пошла добровольцем воевать в батальон „Киев-2“, она — бесстрашный боец, женщина — пример для многих. Горжусь, что знал этого человека. Российские наемники не оставили Амину и ее мужа в покое, они мстили за откровенную проукраинскую позицию”, — подчеркнул Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ отреагировали на убийство свидетеля по делу Амины Окуевой

Геращенко добавил, что в этом году были задержаны подозреваемые в убийстве Амины Окуевой. Руководитель этой группы родился в Дагестане, проживал на территории Украины и выполнял заказные убийства. Заказчики убийства находятся в России. Основной подозреваемый Игорь Редькин сейчас находится под следствием, а дело готово к передаче в суд. В пятницу, 4 декабря, суд продлит ему меру пресечения.

Напомним, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде в пгт Глеваха неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находились украинские добровольцы, ветераны АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев. От многочисленных ранений Амина погибла на месте. Похоронили ее в Днепре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Окуевой: сообщено о подозрении организатору убийства

В состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек. В то же время подозреваемый в убийстве, образцы ДНК которого к тому же совпадают с найденными на оружии с места преступления, виновным себя не признает. Речь идет о гражданине Украины, который ранее уже привлекался к тяжким преступлениям, совершенным на заказ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы