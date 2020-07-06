В ОБСЄ відреагували на вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір шокований вбивством поблизу Відня чеченського блогера Маміхана Умарова, який був свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої та закликав ретельно розслідувати цей злочин. Про це Дезір написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Шокований вбивством блогера Маміхана Умарова 4 липня біля Відня в Австрія. Умаров був відомий своїм блогом „Anzor Tscharto Beck Martin“. Я закликаю до швидкого та ретельного розслідування цього жахливого злочинного діяння”, — написав Дезір.
Інформацію про те, що Умаров був свідком у справі про вбивство Окуєвої у Telegram повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук.
"Він був головним свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої та замаху на Адама Осмаєва і теракту в Києві під телеканалом ... де було здійснено замах на мене і вбито двох людей", - написав Мосійчук.
Як повідомляв УНН, у передмісті Відня пострілом в голову був вбитий уродженець Чечні.
Нагадаємо, що 30 жовтня 2017 року під Києвом загинула чеченський доброволець Аміна Окуєва. Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".
Раніше УНН повідомляв, що повідомлено про підозру організатору її вбивства.